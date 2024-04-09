Удастся ли России летом осуществить новое наступление на Харьков: мнение эксперта

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко убежден, что во время возможного летнего наступления оккупанты сосредоточат внимание на Донбассе. Главные усилия враг сконцентрирует на тех направлениях, что и сейчас - Авдеевка и Часов Яр.

По мнению эксперта, Харьков и Угледар станут вспомогательными или отвлекающими. Таким образом, россияне будут пытаться растянуть украинские силы.

"Именно поэтому я думаю, что основная группировка будет действовать в Донецкой и Луганской областях. Допускаю, что будут бои и обмены ударами вдоль границы между Харьковской и Белгородской областями. Но России не удастся взять Харьков в окружение, а тем более захватить его", - добавил эксперт.