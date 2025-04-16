Чи вдарить Росія на Великдень? У МЗС відповіли на тривожне попередження Литви

"Що стосується Великодня. Ми бачили заяви глави МЗС Литви, вважаємо їх припущеннями міністра (Кястутіса, - ред.) Будріса, якого ми дуже поважаємо, перебуваємо з ним в постійному контакті. Ми розцінюємо їх не як анонс, а як припущення, які він висловив з точки зору, що якщо Росія наносить в принципі ці удари по Україні, то не можна виключати нічого і на Великдень і в інші дні", - пояснив Тихий.

Він зауважив, що позиція уряду та Міністерства закордонних справ сходиться в тому, що, на жаль, українці наразі живуть в ситуації, коли російські обстріли постійні й треба бути постійно готовими до ударів російських таких, як були в Сумах, в Кривому Розі, інших ударів по інших містах і громадах України.

"На жаль, це наша постійна реальність, тому закликаємо громадян України реагувати на повітряні тривоги, не нехтувати своєю безпекою. Зрозуміло, що всі за понад три роки звикають до життя умовах постійного терору, але механічне дотримання правил безпеки може врятувати життя. Тому, будь ласка, на Великдень і на інші всі дні дотримуйтесь цих правил безпеки", - пояснив він.