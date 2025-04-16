Ударит ли Россия на Пасху? В МИД ответили на тревожное предупреждение Литвы

"Что касается Пасхи. Мы видели заявления главы МИД Литвы, считаем их предположениями министра (Кястутиса, - ред.) Будриса, которого мы очень уважаем, находимся с ним в постоянном контакте. Мы расцениваем их не как анонс, а как предположение, которые он высказал с точки зрения, что если Россия наносит в принципе эти удары по Украине, то нельзя исключать ничего и на Пасху и в другие дни", - пояснил Тихий.

Он отметил, что позиция правительства и Министерства иностранных дел сходится в том, что, к сожалению, украинцы сейчас живут в ситуации, когда российские обстрелы постоянные и надо быть постоянно готовыми к ударам российских таких, как были в Сумах, в Кривом Роге, других ударов по другим городам и общинам Украины.

"К сожалению, это наша постоянная реальность, поэтому призываем граждан Украины реагировать на воздушные тревоги, не пренебрегать своей безопасностью. Понятно, что все за более чем три года привыкают к жизни условиях постоянного террора, но механическое соблюдение правил безопасности может спасти жизнь. Поэтому, пожалуйста, на Пасху и на другие все дни соблюдайте эти правила безопасности", - пояснил он.