Чи вдається військам РФ закріпитися в Сумській області: відповідь експерта

Як зазначається в матеріалі, окупаційні війська уже ввійшли в кілька населених пунктів Сумської області - Новеньке та частково в Басівку. Їхнє завдання - просунутись далі в бік Юнаківки та КПП "Суджа", щоби вийти в тил тому нашому угрупованню, яке залишається в Курській області і паралельно створити ту саму "санітарну зону" у своєму прикордонні.

Проте експерти стверджують, що в Юнаківку, Новеньке та Басівку окупанти просуваються малими диверсійно-розвідувальними групами - по 5-7 чоловік.

"Вони зайшли в Новеньке, воно повністю розбомблене, там нема за що зачепитися. Але зайшли ДРГ, по 5-7 тіл, мікроскопічні. Їх задача - запускати дрони, відслідковувати пересування військ. Їхня задача - зробити максимальну шкоду логістиці, яка ведеться по трасі. Але це не означає, що вони зайшли і закріпилися, мова йде про декілька цих ДРГ", - розповідає військовий експерт Павло Нарожний.