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Удается ли войскам РФ закрепиться в Сумской области: ответ эксперта

Фото: Российские ДРГ зашли в Сумскую область (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Юлия Акимова, Александр Белоус

Россия начала наступление на севере, забрасывая малые диверсионные группы в Сумскую область. Их цель - не закрепиться, а уничтожить логистику и выйти в тыл украинским силам.

Как отмечается в материале, оккупационные войска уже вошли в несколько населенных пунктов Сумской области - Новенькое и частично в Басовку. Их задача - продвинуться дальше в сторону Юнаковки и КПП "Суджа", чтобы выйти в тыл той нашей группировке, которая остается в Курской области и параллельно создать ту самую "санитарную зону" в своем пограничье.

Однако эксперты утверждают, что в Юнаковку, Новенькое и Басовку оккупанты продвигаются малыми диверсионно-разведывательными группами - по 5-7 человек.

"Они зашли в Новенькое, оно полностью разбомблено, там не за что зацепиться. Но зашли ДРГ, по 5-7 тел, микроскопические. Их задача - запускать дроны, отслеживать передвижения войск. Их задача - сделать максимальный вред логистике, которая ведется по трассе. Но это не значит, что они зашли и закрепились, речь идет о нескольких этих ДРГ", - рассказывает военный эксперт Павел Нарожный.

 

Напомним, в марте ВСУ почти полностью вышли из Курской области России, где они находились с августа прошлого года.

Как отметил 7 апреля президент Украины Владимир Зеленский, ВСУ сохраняют присутствие в Курской области и в Белгородской области.

"Продолжаем вести активные действия в приграничных районах на территории врага, и это абсолютно справедливо - война должна возвращаться туда, откуда она пришла", - сказал Зеленский.

Он отметил, что главная цель операции ВСУ, как и раньше, - максимально защитить украинскую землю, в частности общины в Сумской и Харьковской области, от российских оккупантов.

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