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Чи варто вести переговори про мир з Росією: як змінилися думки українців

Фото: українці проти мирних переговорів з Москвою (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У січні 2023 року 29% опитаних вважають, що Україна повинна вступати в переговори з Росією задля спроби досягнення миру. Водночас 66% проти переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

У травні 2022 року переговори підтримували 59% опитаних, 37% були проти, у серпні 44% за переговори, 52% проти.

Найбільш прийнятним варіантом встановлення миру українці вважають той, за яким Україна повертає територію, підконтрольну їй до 2014 року, що включає весь Донбас і Крим. Цей варіант підтримують 92% опитаних.

Водночас 82% вважають неприйнятним варіант, коли Україна повертає територію, підконтрольну їй до 2022 року, що не включає Крим і окремі райони Донецької та Луганської областей.

Також 78% назвали неприйнятним варіант, де Україна претендує лише на ту територію, яка підконтрольна їй зараз.

Крім того, 67% проти відмови вступу України в НАТО, 75% проти відмови вступу до ЄС.

Дослідження було розроблено та проведено Національним демократичним інститутом в Україні. Польові роботи було виконано Київським міжнародним інститутом соціології з 4 по 16 січня 2023 року серед 2508 респондентів. Території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, були виключені з дослідження. Середня похибка для національної вибірки не перевищує 2,2%.

Нагадаємо, у лютому 2023 року 90% українців вважають, що необхідно завдавати ударів по території Росії. Водночас є певна відмінність у поглядах, які саме об’єкти потрібно вражати ударами.

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