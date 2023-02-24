Стоит ли вести переговоры о мире с Россией: как изменились мнения украинцев

В мае 2022 года переговоры поддерживали 59% опрошенных, 37% были против, в августе 44% - за переговоры, 52% - против.

Наиболее приемлемым вариантом установления мира украинцы считают тот, согласно которому Украина возвращает территорию, подконтрольную ей до 2014 года, включающую весь Донбасс и Крым. Этот вариант поддерживают 92% опрошенных.

В то же время, 82% считают неприемлемым вариант, когда Украина возвращает территорию, подконтрольную ей до 2022 года, не включающую Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Также 78% назвали неприемлемым вариант, где Украина претендует лишь на ту территорию, которая подконтрольна ей сейчас.

Кроме того, 67% против отказа вступления Украины в НАТО, 75% против отказа вступления в ЕС.

Исследование было разработано и проведено Национальным демократическим институтом в Украине. Полевые работы были выполнены Киевским международным институтом социологии с 4 по 16 января 2023 среди 2508 респондентов. Территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022 года, были исключены из исследования. Средняя погрешность для национальной выборки не превышает 2,2%.