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Стоит ли вести переговоры о мире с Россией: как изменились мнения украинцев

Фото: украинцы против мирных переговоров с Москвой (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В январе 2023 года 29% опрошенных считают, что Украина должна вступать в переговоры с Россией для попытки достижения мира. В то же время, 66% против переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.

В мае 2022 года переговоры поддерживали 59% опрошенных, 37% были против, в августе 44% - за переговоры, 52% - против.

Наиболее приемлемым вариантом установления мира украинцы считают тот, согласно которому Украина возвращает территорию, подконтрольную ей до 2014 года, включающую весь Донбасс и Крым. Этот вариант поддерживают 92% опрошенных.

В то же время, 82% считают неприемлемым вариант, когда Украина возвращает территорию, подконтрольную ей до 2022 года, не включающую Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Также 78% назвали неприемлемым вариант, где Украина претендует лишь на ту территорию, которая подконтрольна ей сейчас.

Кроме того, 67% против отказа вступления Украины в НАТО, 75% против отказа вступления в ЕС.

Исследование было разработано и проведено Национальным демократическим институтом в Украине. Полевые работы были выполнены Киевским международным институтом социологии с 4 по 16 января 2023 среди 2508 респондентов. Территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022 года, были исключены из исследования. Средняя погрешность для национальной выборки не превышает 2,2%.

Напомним, в феврале 2023 года 90% украинцев считают, что необходимо наносить удары по территории России. В то же время есть определенная разница во взглядах, какие именно объекты нужно поражать ударами.

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