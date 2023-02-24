Удари по території Росії підтримують 90% українців: які цілі першочергові

У лютому 2023 року 90% українців вважають, що необхідно завдавати ударів по території Росії. Водночас є певна відмінність у поглядах, які саме об’єкти потрібно вражати ударами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС .

За даними опитування, 38% вважають, що завдавати удари необхідно лише по військових об’єктах, і майже стільки ж (39%) говорять про військові об’єкти та об’єкти енергетичної інфраструктури.

Крім цього, 13% респондентів вважають що удари мають завдаватися по взагалі всіх об’єктах, в т.ч. по населенню, як це робить сама Росія.

Як і з багатьох суспільно важливих питань, зараз українці демонструють консолідовану позицію щодо необхідності завдавати удари по території Росії, причому значна частина вважає, що не варто обмежуватись лише військовими об’єктами, зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький,

"Разом з цим важливо і бачити, що переважно дискусія має місце щодо того, чи окрім військових об’єктів варто завдавати ударів по енергетичних об’єктах (що, вочевидь, відображає бажання відплати та "відчути на своїй шкурі", як це бути тривалий час без електроенергії)", - сказав він.

Досить мало респондентів (враховуючи жахіття воєнних злочинів, скоєних тими ж "простими росіянами" в Україні, та враховуючи щиру підтримку переважною більшістю росіян війни проти України) хотіли б і ударів по населенню Росії. "Українці попри все зберігають не тільки єдність, але і людяність", - зазначив соціолог.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування 14-22 лютого 2023 року серед 2002 респондентів. Опитування не проводилося на території окупованого Росією Криму та Донбасу, а також з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.