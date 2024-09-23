Чи варто українцям готуватись до перших заморозків: пояснення синоптика

В Україні досі не настала метеорологічна осінь. Тим часом найближчими днями температура повітря у більшості областей може дещо підвищитись.
Про це у коментарі РБК-Україна розповіла синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.
За словами експерта, станом на понеділок, 23 вересня, метеорологічна осінь в Україні ще не настала і принаймні впродовж поточного тижня перехід до "нового сезону" - не планується.
Синоптик пояснила, що метеорологічна осінь в Україні настане тоді, коли середньодобова температура на кожній окремій метеостанції буде нижчою або дорівнюватиме 15 градусам за Цельсієм.
"Поки що в Україні температура є вищою за ці показники. І навіть трішечки, можемо сказати, на кілька днів підвищиться. Тому що в нас від завтра (вівторка, 24 вересня, - Ред.) буде змінюватись напрямок вітру", - розповіла Птуха.
Вона уточнила, що зараз переважає північний або північно-східний вітер. Натомість найближчим часом переважатиме південний або південно-східний.
"Відповідно, з південних широт надійде трішечки тепліша повітряна маса", - додала спеціаліст.
Птуха нагадала, що зараз триває третя декада вересня й ночі стали відчутно прохолоднішими.
Так, найближчими днями нічна температура у більшості регіонів очікується у межах 7-14 градусів за Цельсієм (у південній частині України в нічні години можуть фіксувати до 17 градусів вище нуля).
Тим часом у Карпатах вночі температури можуть бути суттєво нижчими - до 4-9°C.
Денні температурні показники у більшості областей прогнозують найближчим часом в межах 20-27 градусів вище нуля (тоді як у Карпатах - 15-19°C).
Навіть попри те, що від середи, четверга, п'ятниці (25-27 вересня) дещо підсилиться вітер, його напрямок буде південно-східним, тож похолодання не очікується.
Отже, якщо говорити про заморозки - вони станом на зараз малоймовірні навіть високо в горах.
"Можливо, дуже локально, окремо. Бачите, там (у Карпатах, - Ред.) 4-9°C прогнозуємо. Але поки що, з такими процесами, дуже короткочасні й десь там дуже локально. Переважно ми не очікуємо, щоб були вже заморозки", - підсумувала синоптик.
Нагадаємо, впродовж суботи (14 вересня) та неділі (15 вересня) країнами центральної та подекуди східної Європи пройшлася хвиля негоди, що принесла із собою сильні зливи та, як наслідок, масштабні повені.
В Австрії, крім цього, випав сніг, що є незвичним явищем для вересня (у Нижній Австрії через снігопади оголосили навіть надзвичайний стан).
Найбільше через негоду постраждали й зазнали збитків Австрія, Чехія, Польща, Румунія, Словаччина й Угорщина. Деякі населені пункти там опинились повністю під водою. Щонайменше 8 осіб загинули. Є постраждалі та зниклі безвісти.
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