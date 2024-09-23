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Стоит ли украинцам готовиться к первым заморозкам: объяснение синоптика

Метеорологическая осень в Украине до сих пор не наступила (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

В Украине до сих пор не наступила метеорологическая осень. Тем временем в ближайшие дни температура воздуха в большинстве областей может несколько повыситься.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

Когда наступает метеорологическая осень

По словам эксперта, по состоянию на понедельник, 23 сентября, метеорологическая осень в Украине еще не наступила и по крайней мере на протяжении текущей недели переход к "новому сезону" - не планируется.

Синоптик объяснила, что метеорологическая осень в Украине наступит тогда, когда среднесуточная температура на каждой отдельной метеостанции будет ниже или равна 15 градусам Цельсия.

"Пока в Украине температура выше этих показателей. И даже немножечко, можем сказать, на несколько дней повысится. Потому что у нас с завтрашнего дня (вторника, 24 сентября, - Ред.) будет меняться направление ветра", - рассказала Птуха.

Она уточнила, что сейчас преобладает северный или северо-восточный ветер. Вместо этого в ближайшее время будет преобладать южный или юго-восточный.

"Соответственно, из южных широт поступит немного теплее воздушная масса", - добавила специалист.

Стоит ли украинцам готовиться к заморозкам

Птуха напомнила, что сейчас идет третья декада сентября и ночи стали ощутимо прохладнее.

Так, в ближайшие дни ночная температура в большинстве регионов ожидается в пределах 7-14 градусов Цельсия (в южной части Украины в ночные часы могут фиксировать до 17 градусов выше нуля).

Тем временем в Карпатах ночью температуры могут быть значительно ниже - до 4-9°C.

Дневные температурные показатели в большинстве областей прогнозируют в ближайшее время в пределах 20-27 градусов выше нуля (в то время как в Карпатах - 15-19°C).

Даже несмотря на то, что со среды, четверга, пятницы (25-27 сентября) несколько усилится ветер, его направление будет юго-восточным, поэтому похолодания не ожидается.

Итак, если говорить о заморозках - они по состоянию на данный момент маловероятны даже высоко в горах.

"Возможно, очень локально, отдельно. Видите, там (в Карпатах, - Ред.) 4-9°C прогнозируем. Но пока, с такими процессами, очень кратковременны и где-то там очень локально. Преимущественно мы не ожидаем, чтобы были уже заморозки", - подытожила синоптик.

Непогода в Европе

Напомним, в течение субботы (14 сентября) и воскресенья (15 сентября) по странам центральной и кое-где восточной Европы прошлась волна непогоды, которая принесла с собой сильные ливни и, как следствие, масштабные наводнения.

В Австрии, кроме этого, выпал снег, являющийся необычным явлением для сентября (в Нижней Австрии из-за снегопадов объявили даже чрезвычайное положение).

Больше всего из-за непогоды пострадали и понесли ущерб Австрия, Чехия, Польша, Румыния, Словакия и Венгрия. Некоторые населенные пункты там оказались полностью под водой. По меньшей мере 8 человек погибли. Есть пострадавшие и пропавшие без вести.

Читайте также, угрожает ли Украине наводнение, затопившее Европу.

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