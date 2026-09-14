Чи варто скуповувати цукор та олію: в Кабміні відреагували на ліміти на продаж продуктів

На фоні систематичних обстрілів ворога, під які, зокрема, потрапляють і продуктові склади, деякі супермаркети почали вводити обмеження на продаж товарів. В Кабміні такі дії вважають передчасними.

"По-перше, такі заходи точно передчасні. По-друге, потрібно проаналізувати, чи не створюють вони ще більший ажіотаж. Люди можуть сприймати це так: якщо вже запровадили обмеження, значить, треба купити всі шість пачок, навіть якщо спочатку планували взяти одну", - прокоментував Висоцький обмеження в магазинах.

Він також зазначив, що це рішення не обговорювалося з профільними відомствами, тому складно оцінити його вплив на поведінку споживачів. Проте підстав запроваджувати ліміти через те, що продукції фізично не вистачає, немає.

Йдеться про продукти соціального значення - цукор, крупи, олію. Обсягів їх виробництва більш ніж достатньо. У певних місцях можуть виникати окремі проблеми, але в масштабах країни масштабного дефіциту немає.

Висоцький наголошує, підстав переживати, що на тривалий період з поличок можуть зникнути крупи, олія, борошно, цукор чи яйця, у поточній ситуації також немає.