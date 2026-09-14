Стоит ли скупать сахар и масло: в Кабмине отреагировали на лимиты на продажу продуктов

На фоне систематических обстрелов врага, под которые, в частности, попадают и продуктовые склады, некоторые супермаркеты начали вводить ограничения на продажу товаров. В Кабмине такие действия считаются преждевременными.

"Во-первых, такие меры точно преждевременны. Во-вторых, нужно проанализировать, не создают ли они еще больший ажиотаж. Люди могут воспринимать это так: если уже ввели ограничения, значит, надо купить все шесть пачек, даже если сначала планировали взять одну", - прокомментировал Высоцкий ограничения в магазинах.

Он также отметил, что это решение не обсуждалось с профильными ведомствами, потому сложно оценить его влияние на поведение потребителей. Однако оснований вводить лимиты из-за того, что продукции физически не хватает, нет.

Речь идет о продуктах социального значения - сахаре, крупах, масле. Объемов их производства предостаточно. В некоторых местах могут возникать отдельные проблемы, но в масштабах страны масштабного дефицита нет.

Высоцкий отмечает, что оснований переживать, что на длительный период с полок могут исчезнуть крупы, масло, мука, сахар или яйца, в текущей ситуации также нет.