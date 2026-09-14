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Стоит ли скупать сахар и масло: в Кабмине отреагировали на лимиты на продажу продуктов

10:00 14.09.2026 Пн
2 мин
Следует ли украинцам бояться дефицита базовых продуктов?
aimg Дмитрий Сидоров aimg Ирина Гамерская
Фото: стоит ли скупать сахар и масло в супермаркетах (РБК-Украина)

Ограничения продаж продуктов в супермаркетах стали преждевременными и способны лишь подогреть искусственный ажиотаж среди покупателей.

Об этом заявил в интервью РБК-Украина министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

На фоне систематических обстрелов врага, под которые, в частности, попадают и продуктовые склады, некоторые супермаркеты начали вводить ограничения на продажу товаров. В Кабмине такие действия считаются преждевременными.

"Во-первых, такие меры точно преждевременны. Во-вторых, нужно проанализировать, не создают ли они еще больший ажиотаж. Люди могут воспринимать это так: если уже ввели ограничения, значит, надо купить все шесть пачек, даже если сначала планировали взять одну", - прокомментировал Высоцкий ограничения в магазинах.

Он также отметил, что это решение не обсуждалось с профильными ведомствами, потому сложно оценить его влияние на поведение потребителей. Однако оснований вводить лимиты из-за того, что продукции физически не хватает, нет.

Речь идет о продуктах социального значения - сахаре, крупах, масле. Объемов их производства предостаточно. В некоторых местах могут возникать отдельные проблемы, но в масштабах страны масштабного дефицита нет.

Высоцкий отмечает, что оснований переживать, что на длительный период с полок могут исчезнуть крупы, масло, мука, сахар или яйца, в текущей ситуации также нет.

Лимиты в супермаркетах

В сети супермаркетов "Ашан" на прошлой неделе сообщили о введении ограничений на продажу определенных товаров. Речь идет о консервах, масле, уксусе, соли, сахаре, муке, крупах, макаронных изделиях. Максимальное количество на один чек - до 6 штук или 6 кг весовых товаров, а яйца - до 6 десятков.

До этого о введении лимитов сообщала сеть супермаркетов АТБ. Под ограничение до 6 штук в чеке попали, в частности, консервы, масло, продукты быстрого приготовления, макароны, соль, сахар и яйца.

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