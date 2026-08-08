Чи варто скуповувати долари: банкір спрогнозував, чого чекати від курсу наступного тижня

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Головним фактором для валютного ринку наступного тижня може стати ситуація на паливному ринку.

Імпортери можуть активніше купувати валюту через невизначеність із майбутніми поставками пального.

НБУ, ймовірно, продовжить валютні інтервенції на рівні 800-900 млн доларів на тиждень.

Ознак ажіотажного попиту на валюту серед населення наразі немає.

Офіційний курс, за прогнозом банкіра, залишиться в межах 44,5-45 грн за долар та 51-51,7 грн за євро.

Чому саме пальне може вплинути на курс

За словами директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ''Глобус банку'' Тараса Лєсового, цього разу головним джерелом напруги для валютного ринку може стати паливний сектор.

Причиною є нестабільна ситуація на Близькому Сході, через яку світові ціни на нафту залишаються непередбачуваними. Це створює додаткову невизначеність для українських імпортерів нафтопродуктів.

Щоб уникнути ризику купувати валюту в останній момент, компанії можуть почати закуповувати її заздалегідь.

''Імпортери збільшуватимуть обсяги валютних закупівель і формуватимуть певний запас. Така поведінка дає їм часовий та фінансовий запас, але водночас посилює загальний попит на міжбанківському ринку'', – пояснив Лєсовий.

НБУ й надалі стримуватиме коливання

Банкір прогнозує, що попит на валюту й надалі перевищуватиме пропозицію. Водночас це не означає втрати контролю над ринком.

За його словами, Національний банк і надалі компенсуватиме дефіцит валюти завдяки інтервенціям.

''Саме режим ''керованої гнучкості'' залишатиметься основним механізмом, який не дозволить ситуативному зростанню попиту перетворитися на неконтрольований курсовий ‘біг’. Завдяки валютним інтервенціям НБУ здатен згладжувати різкі коливання та підтримувати необхідний баланс'', – зазначив експерт.

Очікується, що наступного тижня обсяг валютних інтервенцій залишатиметься у звичних межах – близько 800-900 млн доларів.

Чому дорожче пальне важливе не лише для курсу

Лєсовий звертає увагу, що ризики паливного ринку можуть позначитися не лише на валюті.

Подорожчання бензину й дизельного пального поступово впливає на собівартість перевезень, виробництва товарів та надання послуг, а відтак може прискорити інфляцію.

Втім поки що, за словами експерта, сезонне стримування цін на продукти частково компенсує цей ризик, тому підстав для різких курсових змін найближчим часом немає.

Чи варто скуповувати валюту

Банкір вважає, що восени традиційно активізуються інформаційні хвилі про можливий наступ ворога, складну зиму чи різке падіння гривні.

Однак за понад чотири роки війни жоден із цих факторів не призвів до валютного колапсу.

''Частина людей може вирішити купити долари чи євро ''про запас'', погоджуючись на явно завищений курс продажу. Проте ознак потужного ажіотажного попиту наразі немає'', – наголосив Лєсовий.

Він додав, що завдяки політиці НБУ готівковий курс залишатиметься близьким до міжбанківського, тому появи двох різних валютних ринків не очікується.

Ще один ризик – експорт

Додатковим викликом для валютного ринку банкір називає скорочення експорту через російські атаки на торговельні судна.

Менший експорт означає менший приплив валютної виручки в Україну.

Втім наразі цей фактор компенсується міжнародною фінансовою допомогою, тому безпосередньої загрози для курсової стабільності експерт не бачить.

Яким буде курс наступного тижня

За прогнозом Лєсового, протягом 10-16 серпня валютний ринок залишатиметься контрольованим.

Очікувані курсові межі:

міжбанк: 44,5-45 грн за долар та 51-51,7 грн за євро;

готівковий ринок: 44,6-45 грн за долар та 51-51,7 грн за євро.

За словами банкіра, основні ризики для гривні залишаються такими самими, як і наприкінці липня, однак вони поки що не змогли суттєво розхитати валютний ринок.

''Інформаційні хвилі можуть накочуватися одна за одною, проте валютний ринок, найімовірніше, залишиться побіля своїх нинішніх ''берегів'''', – підсумував Лєсовий.