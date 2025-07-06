Чи варто перевстановлювати Windows заради швидкості? Результати дослідження

Результати тестів

Короткий висновок: ні, перевстановлення Windows більше не таке необхідне. За даними тестів, проведених на потужному ПК з процесором AMD Ryzen 9800X3D і 64 ГБ оперативної пам'яті, різниця між "завантаженою" системою (якою користувалися понад рік) і чисто встановленою Windows 11 була мінімальною.

Різниця в продуктивності - лише близько 3% при однопоточних завданнях, і трохи більше - у багатопотоковому режимі. Більше того, в деяких сценаріях старий "захаращений" ПК показав навіть кращі результати.

Наприклад, Adobe Premiere на ньому працював на 8% швидше, ніж на "свіжій" системі. Причому йдеться про комп'ютер, де на SSD встановлено десятки ігор, а у фоновому режимі працюють Dropbox та інші ресурсомісткі програми.

Ситуація з іграми

В ігрових тестах результати теж виявилися несподіваними. Наприклад, у Cyberpunk 2077 різниця в продуктивності між системами склала всього 2,5%.

Під час увімкнення ресурсномістких ефектів на кшталт трасування променів старий ПК знову виходив уперед, нехай і незначно - у межах похибки. У деяких іграх, на кшталт F1 2024 і Rainbow Six Siege, поліпшення після перевстановлення було помітним - але частота кадрів там настільки висока, що більшість моніторів все одно не зможуть її відобразити.

Підсумок: якщо ви не засмічуєте систему десятками непотрібних автозавантажень, то регулярне перевстановлення Windows вже не дає тієї вигоди, що раніше.

Автори підкреслюють, що дослідження не претендує на наукову точність і стосується скоріше досвідчених користувачів, які стежать за станом своєї системи. Але загальний тренд зрозумілий: Windows 11 справляється з навантаженнями навіть після тривалої роботи - без необхідності в "тотальному чищенні".

Різниця в продуктивності між системами (фото: Foundry)