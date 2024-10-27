Чи варто купувати таунхаус: плюси та мінуси такого житла

Популярність таунхаусів в Україні зросла останніми роками, адже вони часто поєднують переваги приватного будинку і комфорту квартири, але також мають і свої особливості.

Плюси покупки таунхауса:

1. Більше простору та власна ділянка

Таунхауси, зазвичай, мають дворик, терасу або власний вхід, що дає відчуття приватності. Це приваблює тих, хто хоче уникнути тісного сусідства у квартирах багатоповерхівок.

2. Вартість

Ціни на квадратний метр у таунхаусах часто нижчі, ніж у квартирах у центрі міста. Більш економічні варіанти розташовані зазвичай на околицях великих міст, що робить таке житло доступнішим за приватний будинок.

Згідно з оголошеннями OLX Нерухомість, середня вартість квадратного метра в таунхаусах в Україні варіюється залежно від регіону.

Звернемо увагу, що найвищі ціни традиційно спостерігаються в Київській області, де вартість сягає близько 30-40 000 гривень за квадратний метр.

Наприклад, у передмісті Києва ціни на готові таунхауси з ремонтом складають від 25 до 40 000 гривень за квадратний метр залежно від рівня оснащення та локації.

Водночас в інших областях, зокрема на заході країни, ціна може бути нижчою. Наприклад, у передмістях Львова та Чернівців середня вартість квадратного метра в таунхаусах складає від 15 до 25 000 гривень.

3. Сучасність та автономність

Оскільки більшість таунхаусів побудовані нещодавно, це житло часто обладнане сучасними комунікаціями та енергоефективними системами. Також мешканці можуть самостійно організовувати обслуговування території та не залежать від ЖКГ, як це часто буває у квартирах.

Переглядаючи оголошення, часто можна зустріти пропозиції таунхаусів, які вже підготовлені до можливих проблем з енергозабезпеченням. Це особливо актуально зараз, коли Росія не припиняє обстрілювати об'єкти енергетичної інфраструктури. Наприклад, таунхауси вже можуть продаватися з сонячними батареями або генераторами. Вони можуть як входити у вартість, так і ні, однак у підрахунку будуть коштувати дешевше, ніж при самостійній покупці.

4. Спокій і природа

Більшість таунхаусів розташовані в пригородах або зелених зонах, що робить їх чудовим вибором для тих, хто шукає спокій і чисте повітря. Таке житло підходить для сімей з дітьми або тих, хто прагне втекти від шуму міста.

Мінуси таунхаусів:

1. Необхідність догляду за територією

Наявність прибудинкової території означає, що власники мають доглядати за нею самостійно, що може займати чимало часу і сил.

Зазначимо, що у багатоквартирних будинках цим зазвичай займаються комунальники. У випадку таунхаусів, власники можуть замовити послуги із прибирання прибудинкової території. Однак потрібно пам'ятати, що такі послуги будуть дорожчими. На ціну також впливатиме те, наскільки віддалено таунхаус знаходиться від міста.

2. Обмежена приватність

Хоча таунхауси мають окремий вхід і власний дворик, сусіди все одно будуть поруч, особливо через наявність спільних стін. Тому такий тип житла не підійде тим, хто прагне повної самотності.

3. Віддаленість від центру

Більшість таких будинків знаходяться за містом, що може бути незручним для тих, хто щоденно їздить на роботу в центр. Це особливо стосується тих, хто не має власного автомобіля.

Інфраструктура в околицях також може бути менш розвиненою, а транспортні витрати - вищими.

4. Витрати на комунікації

Хоча ціна за квадратний метр таунхаусу нижча, проте витрати на обслуговування можуть зростати. Це включає оплату комунальних послуг і обслуговування території.

Так чи варто купувати?

Рішення купити таунхаус залежить від ваших власних потреб та можливостей.

Можна сказати, що таунхаус - це однозначно гарний вибір для тих, хто шукає баланс між власним простором, заміським життям і більш доступною вартістю.

Проте потрібно пам'ятати, що вам важливо врахувати віддаленість від міста і меншу доступність до міської інфраструктури.

Під час підготовки матеріалу використали дані порталу OLX Нерухомість, а також ресурсів LuxDim, MTBO і компанії Smart&Green.