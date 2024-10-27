Стоит ли покупать таунхаус: плюсы и минусы такого жилья

Популярность таунхаусов в Украине выросла в последние годы, ведь они часто сочетают преимущества частного дома и комфорта квартиры, но также имеют свои особенности.

Плюсы покупки таунхауса:

1. Больше пространства и собственный участок

Таунхаусы обычно имеют дворик, террасу или собственный вход, дающий ощущение приватности. Это привлекает тех, кто хочет избежать тесного соседства в квартирах многоэтажек.

2. Стоимость

Цены на квадратный метр в таунхаусах зачастую ниже, чем в квартирах в центре города. Более экономичные варианты расположены обычно в окрестностях крупных городов, что делает такое жилье доступнее частного дома.

Согласно объявлениям OLX Недвижимость, средняя стоимость квадратного метра в таунхаусах в Украине варьируется в зависимости от региона.

Обратим внимание, что самые высокие цены традиционно наблюдаются в Киевской области, где стоимость составляет около 30-40 000 гривен за квадратный метр.

К примеру, в пригороде Киева цены на готовые таунхаусы с ремонтом составляют от 25 до 40 000 гривен за квадратный метр в зависимости от уровня оснащения и локации.

В то же время в других областях, в частности на западе страны, цена может быть ниже. К примеру, в пригородах Львова и Черновцов средняя стоимость квадратного метра в таунхаусах составляет от 15 до 25 000 гривен.

3. Современность и автономность

Поскольку большинство таунхаусов построено недавно, это жилье часто оборудовано современными коммуникациями и энергоэффективными системами. Также жители могут самостоятельно организовывать обслуживание территории и не зависят от ЖКХ, как часто бывает в квартирах.

Просматривая объявления, часто можно встретить предложения таунхаусов, которые уже подготовлены к возможным проблемам энергообеспечения. Это особенно актуально сейчас, когда Россия не перестает обстреливать объекты энергетической инфраструктуры. К примеру, таунхаусы уже могут продаваться с солнечными батареями или генераторами. Они могут как входить в цена, так и нет, но в подсчете будут стоить дешевле, чем при самостоятельной покупке.

4. Покой и природа

Большинство таунхаусов расположены в пригородах или зеленых зонах, что делает их отличным выбором для ищущих покой и чистый воздух . Такое жилье подходит для семей с детьми или тех, кто стремится уйти от шума города.

Минусы таунхаусов:

1. Необходимость ухода за территорией

Наличие придомовой территории означает, что владельцы должны ухаживать за ней самостоятельно, что может занимать немало времени и сил.

Отметим, что в многоквартирных домах этим обычно занимаются коммунальщики. В случае таунхаусов владельцы могут заказать услуги по уборке придомовой территории. Однако нужно помнить, что такие услуги будут более дорогими. На цену также влияет то, насколько удаленно таунхаус находится от города.

2. Ограниченная конфиденциальность

Хотя таунхаусы имеют отдельный вход и собственный дворик, соседи все равно будут рядом, особенно из-за наличия общих стен. Поэтому такой тип жилья не подойдет тем, кто стремится к полному одиночеству.

3. Удаленность от центра

Большинство таких домов находятся за городом, что может быть неудобным для тех, кто ежедневно ездит на работу в центр. Это особенно касается тех, у кого нет собственного автомобиля.

Инфраструктура в окрестностях также может быть менее развитой, а транспортные расходы - выше.

4. Расходы на коммуникации

Хотя цена за квадратный метр таунхауса ниже, однако расходы на обслуживание могут расти. Это включает в себя оплату коммунальных услуг и обслуживание территории.

Так стоит ли покупать?

Решение купить таунхаус зависит от ваших потребностей и возможностей.

Можно сказать, что таунхаус - это однозначно хороший выбор для ищущих баланс между собственным пространством, загородной жизнью и более доступной стоимостью.

Однако следует помнить, что вам важно учесть удаленность от города и меньшую доступность к городской инфраструктуре.

При подготовке материала использовали данные портала OLX Недвижимость, а также ресурсы LuxDim, MTBO и компании Smart&Green.