Чи варто чекати потрясінь на валютному ринку: прогноз курсу долара на тиждень

Як зазначив банкір, впродовж 7-13 квітня загальна кон’юнктура валютного ринку не зазнає істотних змін.

За його словами, березневі зміни в монетарній політиці (збільшення облікової ставки до 15,5%, а ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами до 19%) дають підстави для зміцнення гривні та посиленні ролі гривневих депозитів.

Крім того, є підстави до "заморожування" споживчих цін, що суттєво послабить зовнішній тиск на валютний ринок.

"Також на ринку діятиме режим "керованої гнучкості", а відтак поточні курсові зміни будуть дрібними, на ринку збережеться періодична зміна трендів з висхідного до спадного, однак ці коливання будуть копійчаними, різниця між курсами на міжбанку та готівковому ринку буде майже непомітною", - сказав він.

Є також суто сезонні фактори, як, наприклад, активність аграріїв, що реалізовуватимуть надлишок валюти напередодні посівної (це дасть змогу регуляторові зменшити обсяг валютних інтервенцій).

Також Лєсовий не виключає, що напередодні Великодня в банках та обмінних пунктах може зрости пропозиція, оскільки частина громадян продає валюту, щоб зробити необхідні святкові закупи.

Таким чином валютний ринок перебуватиме у відносному балансі, що неодмінно призведе до курсового "штилю". Наразі економічні причини, які б могли розвернути ринок у бік курсового зростання, не є актуальними, вважає банкір.

"Натомість вплив "масової інформації" також не зашкодить валютному ринку. Попри новинне розхитування суспільних настроїв, навряд чи виникнуть зародки паніки, ажіотажу на готівкову валюту. Звісно непрямо на ринок може тиснути ситуація на фронті, питання можливих умов перемир’я, однак цей чинник не працюватиме окремо від економічних факторів", - додав він.

Прогноз курсу

Як зазначив банкір, основні характеристики валютного ринку наступного тижня (7-13 березня) будуть такими:

Коридори допустимих валютних змін складуть 41,4-41,8 грн/долар та 44,5-45,5 грн/євро (на міжбанку) та 41,4-42 грн/долар та 44,5-45,5 грн/євро (на готівковому ринку).

Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку складе 0 гривень

Середні тижневі курсові відхилення будуть в межах 1-1,5% від стартового курсу тижня.

"Попри інформаційний тиск зусібіч (ситуація на фронті, питання перемир’я, безліч внутрішніх суперечок тощо), валютний ринок перебуває під захистом: регулятор, як основний гравець на ринку, діятиме зважено і професійно, що унеможливить будь-які курсові сенсації", - констатував Лєсовий.