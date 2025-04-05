Стоит ли ждать потрясений на валютном рынке: прогноз курса доллара на неделю

Как отметил банкир, в течение 7-13 апреля общая конъюнктура валютного рынка не претерпит существенных изменений.

По его словам, мартовские изменения в монетарной политике (увеличение учетной ставки до 15,5%, а ставки по 3-месячным депозитным сертификатам до 19%) дают основания для укрепления гривны и усилении роли гривневых депозитов.

Кроме того, есть основания для "замораживания" потребительских цен, что существенно ослабит внешнее давление на валютный рынок.

"Также на рынке будет действовать режим "управляемой гибкости", а поэтому текущие курсовые изменения будут мелкими. На рынке сохранится периодическая смена трендов с восходящего до нисходящего, однако эти колебания будут копеечными, разница между курсами на межбанке и наличном рынке будет почти незаметной", - сказал он.

Есть также чисто сезонные факторы, как, например, активность аграриев, которые будут реализовывать избыток валюты накануне посевной (это позволит регулятору уменьшить объем валютных интервенций).

Также Лесовой не исключает, что накануне Пасхи в банках и обменных пунктах может вырасти предложение, поскольку часть граждан продает валюту, чтобы сделать необходимые праздничные закупки.

Таким образом валютный рынок будет находиться в относительном балансе, что непременно приведет к курсовому "штилю". Сейчас экономические причины, которые могли бы развернуть рынок в сторону курсового роста, не актуальны, считает банкир.

"Влияние "массовой информации" также не повредит валютному рынку. Несмотря на новостное расшатывание общественных настроений, вряд ли возникнут зародыши паники, ажиотажа на наличную валюту. Конечно косвенно на рынок может давить ситуация на фронте, вопрос возможных условий перемирия, однако этот фактор не будет работать отдельно от экономических факторов", - добавил он.

Прогноз курса

Как отметил банкир, основные характеристики валютного рынка на следующей неделе (7-13 марта) будут следующими:

Коридоры допустимых валютных изменений составят 41,4-41,8 грн/доллар и 44,5-45,5 грн/евро (на межбанке) и 41,4-42 грн/доллар и 44,5-45,5 грн/евро (на наличном рынке).

Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка составит 0 гривен

Средние недельные курсовые отклонения будут в пределах 1-1,5% от стартового курса недели.

"Несмотря на информационное давление со всех сторон (ситуация на фронте, вопрос перемирия, множество внутренних споров и т.д.), валютный рынок находится под защитой: регулятор, как основной игрок на рынке, будет действовать взвешенно и профессионально, что сделает невозможным любые курсовые сенсации", - констатировал Лесовой.