Чи варто чекати нових атак на Київ? Ігнат розповів про тактику масованих обстрілів України

Так, за його словами, противник не відмовляється від терористичного методу війни.

"Зокрема, балістичними ракетами, маю на увазі С-300, б'є. Ну і БПЛА будуть надалі застосовувати. На це є багато причин чому вони це роблять", - зазначив він.

Атаки на Київ

Ігнат зазначив, що відсутність обстрілів столиці останніми днями не свідчить про зменшення атак.

"Бувають дні коли більше (обстрілів - ред.), але коли менше. Якщо ми вже три дні не бачили обстрілів це не значить, що треба розслаблятися і вони зменшилися. Ну от ворог вирішив собі таким чином спланувати. Може, ведуть якусь підготовку. Може, десь на інших напрямках переорієнтовують свої сили", - зазначив він.

Чому ворог б'є вночі

Як зазначив Ігнат, щоб зрозуміти тактику ворожих обстрілів варто подивитися статистику - більшість ударів завдаються вночі, оскільки це ускладнює роботу ППО.

"А я нагадаю, що це не лише зенітні ракетні комплекси, це і мобільні вогневі групи і винищувальна авіація. Це теж частина ППО, яка з повітря знищує ракети і "Шахеди". Тому противник частіше всього по ночах завдає ударів, але інколи робить це і вдень, щоб було складніше знищувати повітряні цілі. Не мати до них візуальної прив'язки", - пояснив речник.

Нічний обстріл України дронами 3 липня

Російські окупанти цієї ночі знову атакували Україну, використавши дрони-камікадзе "Шахед". У багатьох областях країни було оголошено повітряні тривоги. Сили ППО працювали в Кіровоградській та Хмельницькій, а також у Миколаївській та Дніпропетровській областях. Пізніше в Повітряних силах ЗСУ розповіли, що ППО збила 13 дронів-камікадзе типу "Шахед".

Атака на Київ 16 червня

Востаннє РФ атакувала Київ 16 червня. Так, ближче до полудня стало відомо, що Росія запустила ракети "Калібр" з Чорного моря. На підступах до Києва та в області працювала ППО, вибухи сталися у Подільському районі столиці. У Повітряних силах попередили про використання РФ балістики під час атаки. При цьому цього дня сили ППО збили 12 ракет - 6 "Калібрів" та 6 "Кинджалів". Також ППО "приземлила" два БПЛА.