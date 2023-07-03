Стоит ли ждать новых атак на Киев? Игнат рассказал о тактике массированных обстрелов Украины

Так, по его словам, противник не отказывается от террористического метода войны.

"В частности, баллистическими ракетами, имею в виду С-300, бьет. Ну и БПЛА будут в дальнейшем применять. На это есть много причин, почему они это делают", - отметил он.

Атаки на Киев

Игнат отметил, что отсутствие обстрелов столицы в последние дни не свидетельствует об уменьшении атак.

"Бывают дни когда больше (обстрелов – ред.), но когда меньше. Если мы уже три дня не видели обстрелов это не значит, что надо расслабляться и они уменьшились. Ну вот враг решил себе таким образом спланировать. Может, ведут какую-нибудь подготовку. Может, где-то по другим направлениям переориентируют свои силы", - отметил он.

Почему враг бьет ночью

Как отметил Игнат, чтобы понять тактику вражеских обстрелов следует посмотреть статистику - большинство ударов наносятся ночью, поскольку это усложняет работу ПВО.

"А я напомню, что это не только зенитные ракетные комплексы, это и мобильные огневые группы и истребительная авиация. Это тоже часть ПВО, которая с воздуха уничтожает ракеты и "Шахеды". Поэтому противник чаще всего по ночам наносит удары, но иногда делает это и днем, чтобы было сложнее уничтожать воздушные цели. Не иметь к ним визуальной привязки", - пояснил спикер.

Ночной обстрел Украины дронами 3 июля

Российские оккупанты этой ночью снова атаковали Украину, использовав дроны-камикадзе "Шахед". Во многих областях страны были объявлены воздушные тревоги. Силы ПВО работали в Кировоградской и Хмельницкой, а также в Николаевской и Днепропетровской областях. Позже в Воздушных силах ВСУ рассказали, что ПВО сбила 13 дронов-камикадзе типа "Шахед".

Атака на Киев 16 июня

Последний раз РФ атаковала Киев 16 июня. Так, ближе к полудню стало известно, что Россия запустила ракеты "Калибр" с Черного моря. На подступах к Киеву и в области работала ПВО, взрывы произошли в Подольском районе столицы. В Воздушных силах предупредили об использовании РФ баллистики во время атаки. При этом в этот день силы ПВО сбили 12 ракет - 6 "Калибров" и 6 "Кинжалов". Также ПВО "приземлила" два БПЛА.