Чи утримають ЗСУ до кінця року Курську область: прогноз аналітика

Українські війська зможуть утримати Курську область під своїм контролем до кінця року. За цей час росіяни, ймовірно, матимуть просування, але точно не зможуть повернути всі території.
Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.
"Я не думаю, що неминуче. От коли ви кажете про Курахове, то там неминуче наш гарнізон буде виходити, але дивлячись, коли саме. А в Курській області зовсім інша ситуація", - сказав Коваленко.
На його думку, ЗСУ у Курській області можуть до Нового року "тримати зону комфорту".
"Я не сумніваюсь, що у Суджі будуть Новий рік зустрічати з привітанням людини, яка буде до них звертатись з Києва. Я цілком впевнений, що частина Курської області буде залишатися. Інше питання площа, бо так чи інакше росіяни матимуть просування, але до кінця року вони не зможуть повернути всі території Курської області", - вважає експерт.
Нагадаємо, у серпні Збройні сили України розпочали операцію у Курській області, зайнявши понад сотню населених пунктів (понад 1 тисячі квадратних кілометрів). Наразі там йдуть бої, росіяни намагаються відбити свої території.
Як зазначив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, наразі задачею українських бійців у Курській області знищення ворога на його території.
За його словами, протягом майже трьох місяців бойових дій у Курській області російська сторона втратила понад 20 тисяч військовослужбовців. Також було знищено 1101 одиницю російської військової техніки та озброєння.
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