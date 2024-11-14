Чи утримають ЗСУ до кінця року Курську область: прогноз аналітика

"Я не думаю, що неминуче. От коли ви кажете про Курахове, то там неминуче наш гарнізон буде виходити, але дивлячись, коли саме. А в Курській області зовсім інша ситуація", - сказав Коваленко.

На його думку, ЗСУ у Курській області можуть до Нового року "тримати зону комфорту".

"Я не сумніваюсь, що у Суджі будуть Новий рік зустрічати з привітанням людини, яка буде до них звертатись з Києва. Я цілком впевнений, що частина Курської області буде залишатися. Інше питання площа, бо так чи інакше росіяни матимуть просування, але до кінця року вони не зможуть повернути всі території Курської області", - вважає експерт.