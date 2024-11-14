Удержат ли ВСУ до конца года Курскую область: прогноз аналитика

"Я не думаю, что неизбежно. Вот когда вы говорите о Курахове, то там неизбежно наш гарнизон будет выходить, но смотря когда именно. А в Курской области совсем другая ситуация", - сказал Коваленко.

По его мнению, ВСУ в Курской области могут до Нового года "держать зону комфорта".

"Я не сомневаюсь, что в Судже будут Новый год встречать с приветствием человека, который будет к ним обращаться из Киева. Я вполне уверен, что часть Курской области будет оставаться. Другой вопрос площадь, потому что так или иначе у россиян будет продвижение, но до конца года они не смогут вернуть все территории Курской области", - считает эксперт.