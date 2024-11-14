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Удержат ли ВСУ до конца года Курскую область: прогноз аналитика

Фото: украинские военные в Курской области (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Дмитрий Олейник

Украинские войска смогут удержать Курскую область под своим контролем до конца года. За это время россияне, вероятно, будут продвигаться, но точно не смогут вернуть все территории.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Я не думаю, что неизбежно. Вот когда вы говорите о Курахове, то там неизбежно наш гарнизон будет выходить, но смотря когда именно. А в Курской области совсем другая ситуация", - сказал Коваленко.

По его мнению, ВСУ в Курской области могут до Нового года "держать зону комфорта".

"Я не сомневаюсь, что в Судже будут Новый год встречать с приветствием человека, который будет к ним обращаться из Киева. Я вполне уверен, что часть Курской области будет оставаться. Другой вопрос площадь, потому что так или иначе у россиян будет продвижение, но до конца года они не смогут вернуть все территории Курской области", - считает эксперт.

Бои в Курской области

Напомним, в августе Вооруженные силы Украины начали операцию в Курской области, заняв более сотни населенных пунктов (более 1 тысячи квадратных километров). Сейчас там идут бои, россияне пытаются отбить свои территории.

Как отметил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, задачей украинских бойцов в Курской области является уничтожение врага на его территории.

По его словам, в течение почти трех месяцев боевых действий в Курской области российская сторона потеряла более 20 тысяч военнослужащих. Также была уничтожена 1101 единица российской военной техники и вооружения.

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