Чи треба йти до ТЦК виключеним з військового обліку: пояснення юриста

Немало чоловіків в Україні були визнані непридатними до служби та зняті з військового обліку ще до початку повномасштабного вторгнення. Зараз у Міноборони кажуть, що їм також треба йти до ТЦК і оновлювати дані. З іншого боку, станом на сьогодні в Україні немає жодного документа, який би дозволяв проводити переогляд виключення з обліку на ВЛК.
Про це в коментарі РБК-Україна розповіла адвокат юридичної компанії "Riyako&Partners" Катерина Аніщенко. Вона пояснила, чи треба оновлювати дані, відвідувати ТЦК та СП чоловіку, який був знятий з військового обліку з виключенням з військового обліку за станом здоров'я ще до початку дії воєнного стану.
Чи потрібно оновлювати дані і йти до ТЦК чоловіку, якого повністю зняли з обліку і з виключенням з військового обліку за станом здоров'я ще до початку великої війни?
"Так, до ТЦК йти необхідно. На цьому неодноразово наголошували у Міністерстві оборони в своїх роз'ясненнях. Виключений з обліку також має прийти до ТЦК, щоб оновити свої дані про те, що він дійсно виключений з обліку та отримати про це довідку", – пояснює Катерина Аніщенко.
Навіть тим, хто був раніше виключений з обліку за станом здоров'я, можуть вручати повістки на проходження ВЛК, зауважує фахівець.
"Проте, на мою суб'єктивну думку як правника, це не є законним. Оскільки переогляд такої норми на ВЛК не передбачено жодним нормативно-правовим актом. Станом на сьогодні в Україні відсутні будь-які документи, які б дозволяли проводити переогляд, якщо особа вже була знята з військового обліку за станом здоров'я. Про це варто заявляти при спілкуванні з представниками ТЦК", – радить Катерина Аніщенко.
Якщо ви виключені з обліку за станом здоров'я, а вас відправляють на ВЛК для перегляду цього рішення, адвокат радить оскаржувати це в судовому порядку.
"Чоловік теоретично може отримати направлення на ВЛК, але може оскаржити таке направлення в судовому порядку. Також для цього може знадобитися допомога адвоката. Він може заздалегідь підготувати роз'яснення у письмовому вигляді про те, що на даний час немає нормативно-правового акту, за яким знятий з військового обліку має бути направлений на перегляд по ВЛК", – каже вона.
Нещодавно її колеги, додає адвокат, зверталися по схожому випадку до одного із військоматів в України. Там повідомили, що особа, яка була знята з військового обліку, не є військовозобов'язаною, і такому чоловіку не потрібно з'являтися до ТЦК.
"Хоча саме з такою трактовкою я не зовсім погоджуюся. Адже в Міноборони декларують, що треба з'являтися і одновлювати свої дані. Тобто має місце суперечливий момент. З одного боку, оновлювати дані треба всім чоловікам від 18 до 60 років. А з іншого, на законодавчому рівні це не передбачено. Тому часом має місце таке різнопланове трактування", – підкреслює співрозмовниця.
Нагадаємо, військовзобов'язані чоловіки з 18 травня 2024 року мають 60 днів, щоб оновити військово-облікові дані. Це можна зробити в ТЦК, додатку Резерв+ або в ЦНАПах. Катерина Аніщенко пояснила РБК-Україна, чи вручать повістку на вулиці тим, хто оновив дані в Резерв+.
Також у випадку якщо ви не згодні з рішенням військово-лікарської комісії, цей висновок ВЛК можна оскаржити.
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