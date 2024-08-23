Чи треба ВПО переоформлювати пенсію на новому місці проживання: пояснення юриста

Для людей, які стали ВПО до повномасшабного вторгнення, діє окреме правило

Українці, які були вимушені переселитися в межах України внаслідок збройної агресії РФ та оформили довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (ВПО), часто мають запитання з приводу можливості й надалі отримувати за новим фактичним місцем проживання пенсійні виплати, що були призначені їм до моменту переселення, зазначає Олег Луців.

Він пояснює, що таке хвилювання зумовлене тим, що у сфері пенсійного забезпечення ВПО держава та відповідне законодавство застосовують різні підходи залежно від категорії таких людей, а саме:

щодо ВПО, які отримали довідку про взяття на облік до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України;

та щодо ВПО, які отримали її після початку повномасштабного вторгнення.

"Люди, які отримали довідку про взяття на облік ВПО до 24 лютого 2022 року, насамперед повинні були відкрити поточний рахунок для зарахування сум пенсій в АТ "Ощадбанк", - зазначає юрист.

Це пов'язано з тим, що для таких внутрішньо переміщених осіб на рівні законодавства не передбачена можливість обрання іншого банку для отримання пенсійних виплат, альтернативного АТ "Ощадбанк".

"Вони мали звернутися до органу Пенсійного фонду України за новим фактичним місцем проживання із заявою про продовження виплати пенсії та документом, що посвідчує особу пенсіонера, а також пройти там так звану "фізичну ідентифікацію", - додає юрист.

Фото: Для пенсіонерів, які стали ВПО до 24 лютого 2022 року, діють окремі правила (gettyimages.com)

Кому з переселенців треба проходити ідентифікацію

Олег Луців звертає увагу, що ВПО, які одержують пенсію через поточні рахунки, відкриті в АТ "Ощадбанк", через вимоги законодавства повинні проходити фізичну ідентифікацію кожні шість місяців.

При цьому способами проходження такої фізичної ідентифікації є:

особисте звернення до орган ПФУ;

авторизація в особистому електронному кабінеті на веб-порталі електронних послуг ПФУ за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису "Дія.Підпис" ("Дія ID"), створеного за допомогою мобільного додатка Єдиного державного вебпорталу електронних послуг;

ідентифікація особи за допомогою відеоконференцзв'язку, проведеного органом ПФУ із дотриманням законодавства у сфері електронних довірчих послуг;

ідентифікація одержувача пенсії в установі АТ "Ощадбанк";

посвідчення за зверненням одержувача, який тимчасово проживає за кордоном, відповідною закордонною дипломатичною установою України факту, що фізична особа є живою і видача відповідного документа;

одержання ПФУ інформації про зміну місця проживання ВПО протягом останніх 6 місяців шляхом інформаційного обміну між ПФУ та державним підприємством "Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики".

Фото: Оформлення документів у Пенсійному фонді (facebook.com/kogupfu)

Що робити пенсіонерам, які стали ВПО після 24 лютого 2024 року

Щодо людей, які здійснили внутрішнє переміщення після 24 лютого 2022 року, відсутні будь-які законодавчі обмеження щодо обрання уповноваженого банку для відкриття поточного рахунка для зарахування пенсій, зазначає Олег Луців.

"Відповідно, такі ВПО не мусять вчиняти жодних додаткових дій для того, аби пенсійні виплати продовжували зараховуватися на їхній поточний банківський рахунок, відкритий до моменту внутрішнього переміщення", - пояснює фахівець.

Якщо зникає можливість користуватися послугами банку, через який людина отримувала пенсійні виплати до внутрішнього переміщення, то кошти перераховуються в АТ "Ощадбанк" без відкриття поточного рахунка. Про це орган ПФУ повідомляє одержувача.

"Українці, які отримували належні їм суми пенсії через АТ "Укрпошта", після здійснення внутрішнього переміщення повинні звернутися до ОПФУ із заявою про поновлення виплати пенсії через "Укрпошту" чи обраний ними банк", - звертає увагу Олег Луців.

Це означає, що для людей, які здійснили внутрішнє переміщення після початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України, порядок переоформлення пенсії після переїзду в умовно безпечний регіон залежить від того, у який спосіб вони отримували пенсійні виплати раніше, ‒ через поточний банківський рахунок або через "Укрпошту".