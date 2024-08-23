Чи треба ВПО переоформлювати пенсію на новому місці проживання: пояснення юриста

Українці, які вимушено переїхали до інших регіонів через війну, можуть отримувати пенсію як на банківські рахунки, так і через "Укрпошту". Проте багатьох хвилює, чи треба звертатися до Пенсійного фонду у зв'язку із переїздом.
Чи треба пенсіонерам-ВПО переоформлювати пенсію після переїзду до іншого регіону, у коментарі РБК-Україна пояснив керівник соціального напряму адвокації БФ "Право на захист" Олег Луців.
Українці, які були вимушені переселитися в межах України внаслідок збройної агресії РФ та оформили довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (ВПО), часто мають запитання з приводу можливості й надалі отримувати за новим фактичним місцем проживання пенсійні виплати, що були призначені їм до моменту переселення, зазначає Олег Луців.
Він пояснює, що таке хвилювання зумовлене тим, що у сфері пенсійного забезпечення ВПО держава та відповідне законодавство застосовують різні підходи залежно від категорії таких людей, а саме:
"Люди, які отримали довідку про взяття на облік ВПО до 24 лютого 2022 року, насамперед повинні були відкрити поточний рахунок для зарахування сум пенсій в АТ "Ощадбанк", - зазначає юрист.
Це пов'язано з тим, що для таких внутрішньо переміщених осіб на рівні законодавства не передбачена можливість обрання іншого банку для отримання пенсійних виплат, альтернативного АТ "Ощадбанк".
"Вони мали звернутися до органу Пенсійного фонду України за новим фактичним місцем проживання із заявою про продовження виплати пенсії та документом, що посвідчує особу пенсіонера, а також пройти там так звану "фізичну ідентифікацію", - додає юрист.
Фото: Для пенсіонерів, які стали ВПО до 24 лютого 2022 року, діють окремі правила (gettyimages.com)
Олег Луців звертає увагу, що ВПО, які одержують пенсію через поточні рахунки, відкриті в АТ "Ощадбанк", через вимоги законодавства повинні проходити фізичну ідентифікацію кожні шість місяців.
При цьому способами проходження такої фізичної ідентифікації є:
Фото: Оформлення документів у Пенсійному фонді (facebook.com/kogupfu)
Щодо людей, які здійснили внутрішнє переміщення після 24 лютого 2022 року, відсутні будь-які законодавчі обмеження щодо обрання уповноваженого банку для відкриття поточного рахунка для зарахування пенсій, зазначає Олег Луців.
"Відповідно, такі ВПО не мусять вчиняти жодних додаткових дій для того, аби пенсійні виплати продовжували зараховуватися на їхній поточний банківський рахунок, відкритий до моменту внутрішнього переміщення", - пояснює фахівець.
Якщо зникає можливість користуватися послугами банку, через який людина отримувала пенсійні виплати до внутрішнього переміщення, то кошти перераховуються в АТ "Ощадбанк" без відкриття поточного рахунка. Про це орган ПФУ повідомляє одержувача.
"Українці, які отримували належні їм суми пенсії через АТ "Укрпошта", після здійснення внутрішнього переміщення повинні звернутися до ОПФУ із заявою про поновлення виплати пенсії через "Укрпошту" чи обраний ними банк", - звертає увагу Олег Луців.
Це означає, що для людей, які здійснили внутрішнє переміщення після початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України, порядок переоформлення пенсії після переїзду в умовно безпечний регіон залежить від того, у який спосіб вони отримували пенсійні виплати раніше, ‒ через поточний банківський рахунок або через "Укрпошту".
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