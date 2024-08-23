Нужно ли ВПЛ переоформлять пенсию на новом месте проживания: объяснение юриста

Для людей, ставших ВПЛ до полномасшабного вторжения, действует отдельное правило

Украинцы, вынужденные переселиться в пределах Украины в результате вооруженной агрессии РФ и оформившие справку о взятии на учет внутренне перемещенного лица (ВПЛ), часто имеют вопросы по поводу возможности и в дальнейшем получать по новому фактическому месту жительства пенсионные выплаты, назначенные им до момента переселения, отмечает Олег Луцив.

Он объясняет, что такое волнение обусловлено тем, что в сфере пенсионного обеспечения ВПЛ государство и соответствующее законодательство применяют разные подходы в зависимости от категории таких людей, а именно:

для ВПЛ, которые получили справку о взятии на учет до 24 февраля 2022 года, то есть до начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины;

и для ВПЛ, которые получили ее после начала полномасштабного вторжения.

"Люди, получившие справку о взятии на учет ВПЛ до 24 февраля 2022 года, прежде всего, должны были открыть текущий счет для зачисления сумм пенсий в АО "Ощадбанк", - отмечает юрист.

Это связано с тем, что для таких внутренне перемещенных лиц на уровне законодательства не предусмотрена возможность выбора другого банка для получения пенсионных выплат, альтернативного АО "Ощадбанк".

"Они должны были обратиться в орган Пенсионного фонда Украины по новому фактическому месту проживания с заявлением о продлении выплаты пенсии и документом, удостоверяющим личность пенсионера, а также пройти там так называемую "физическую идентификацию", - добавляет юрист.

Фото: Для пенсионеров, ставших ВПЛ до 24 февраля 2022 года, действуют отдельные правила (gettyimages.com)

Кому из переселенцев нужно проходить идентификацию

Олег Луцив обращает внимание, что ВПЛ, получающие пенсию через текущие счета, открытые в АО "Ощадбанк", по требованиям законодательства должны проходить физическую идентификацию каждые шесть месяцев.

При этом способами прохождения такой физической идентификации являются:

личное обращение в орган ПФУ;

авторизация в личном электронном кабинете на веб-портале электронных услуг ПФУ с помощью удаленной квалифицированной электронной подписи "Дія.Підпис" ("Дія ID"), созданной с помощью мобильного приложения Единого государственного вебпортала электронных услуг;

идентификация личности с помощью видеоконференцсвязи, проведенной органом ПФУ с соблюдением законодательства в сфере электронных доверительных услуг;

идентификация получателя пенсии в учреждении АО "Ощадбанк";

удостоверение за обращением получателя, временно проживающего за границей, соответствующим зарубежным дипломатическим учреждением Украины факта, что физическое лицо живое и выдача соответствующего документа;

получение ПФУ информации об изменении места жительства ВПЛ за последние 6 месяцев путем информационного обмена между ПФУ и государственным предприятием "Информационно-вычислительный центр Министерства социальной политики".

Фото: Оформление документов в Пенсионном фонде (facebook.com/kogupfu)

Что делать пенсионерам, которые стали ВПЛ после 24 февраля 2024 года

В отношении людей, совершивших внутреннее перемещение после 24 февраля 2022 года, отсутствуют какие-либо законодательные ограничения по выбору уполномоченного банка для открытия текущего счета для зачисления пенсий, отмечает Олег Луцив.

"Соответственно, такие ВПЛ не должны совершать никаких дополнительных действий для того, чтобы пенсионные выплаты продолжали засчитываться на их текущий банковский счет, открытый до момента внутреннего перемещения", - объясняет специалист.

Если пропадает возможность пользоваться услугами банка, через который человек получал пенсионные выплаты до внутреннего перемещения, средства перечисляются в АО "Ощадбанк" без открытия текущего счета. Об этом орган ПФУ уведомляет получателя.

"Украинцы, получавшие причитающиеся им суммы пенсии через АО "Укрпочта", после осуществления внутреннего перемещения должны обратиться в ОПФУ с заявлением о возобновлении выплаты пенсии через "Укрпочту" или выбранный ими банк", - обращает внимание Олег Луцив.

Это означает, что для людей, совершивших внутреннее перемещение после начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины, порядок переоформления пенсии после переезда в условно безопасный регион зависит от того, как они получали пенсионные выплаты раньше, ‒ через текущий банковский счет или через "Укрпочту".