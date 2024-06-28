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Чи треба щоразу оновлювати "Резерв+", щоб з'явилася додаткова інформація: відповідь Міноборони

Фото: оновлення даних в Резерв+ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ярослава Борзова

Оновлювання даних у застосунку "Резерв+" залежить від того, коли була занесена первинна інформація в реєстр "Оберіг".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони Катерину Черногоренко в ефірі телемарафону.

"Насправді це залежить від того коли була занесена первинна інформація в реєстр "Оберіг". Ми зверталися через наші соціальні мережі, через офіційний сайт Міністерства оборони про те, що от зараз вже здійснили відображення бронювань, будь ласка, зайдіть оновіть свої дані й ви побачите актуальний статус", - каже заступниця міністра оборони.

Як зазначає Черногоренко, ті, у кого були проблеми з відображенням бронювання, зверталися до відомства, яке відповіло та опрацювало їх запити.

"Я це до чого. Оновлювати дані є сенс тільки тоді, коли в єдиному реєстрі військовозобов'язаних ці дані внесені й ми над цим працюємо", наголосила вона.

Застосунок "Резерв+"

Нагадаємо, що у травні цього року в Україні запустили роботу електронного кабінету військовозобов'язаного - мобільного застосунку "Резерв+".

Таким чином військовозобов'язані українці можуть оновити персональні дані. Зауважимо, що це потрібно до 16 липня 2024 року. Також у "Резерв+" з'явився Qr-код, який є аналогом паперових військово-облікових документів.

Також у Міноборони розповіли, що робити, якщо бронювання на папері не відображається в застосунку.

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