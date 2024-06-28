Нужно ли каждый раз обновлять "Резерв+", чтобы появилась дополнительная информация: ответ Минобороны

"На самом деле это зависит от того, когда была занесена первичная информация в реестр "Оберіг". Мы обращались через наши социальные сети, через официальный сайт Министерства обороны о том, что вот сейчас уже осуществили отображение бронирований, пожалуйста, зайдите обновите свои данные и вы увидите актуальный статус", – говорит заместитель министра обороны.

Как отмечает Черногоренко, те, у кого были проблемы с отражением бронирования, обращались в ведомство, которое ответило и проработало их запросы.

"Я это к чему. Обновлять данные есть смысл только тогда, когда в едином реестре военнообязанных эти данные внесены и мы над этим работаем", - подчеркнула она.