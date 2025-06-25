Чи треба перекривати газ і воду під час тривоги: рятувальники пояснили, як діяти

Чи треба перекривати газ і воду під час тривоги

"При оголошенні повітряної тривоги світло обов’язково потрібно вимкнути, а от газ і воду перекривати не обов’язково. Головне - щоб вони були вимкнені. Проміжок часу прильоту балістичної ракети дуже малий, тому не варто гаяти час і затримуватись у помешканні. Слід швидко пройти в укриття", - каже Стоволос.

Він додає, що в середньому у киян є 10-15 хвилин після оголошення тривоги у місті, щоб дійти до укриття.

Який алгоритм дій під час оголошення тривоги

"У наших реаліях кожен має чітко знати, куди рухатись, коли звучить сигнал тривоги. В цьому допоможе інтерактивна карта в "Дії", де позначені всі офіційні укриття, зареєстровані місцевими органами влади. Якщо поруч із будинком є паркінг або інші підземні приміщення, де можна сховатись - це теж варіант", - пояснює Стоволос.

Важливо також мати підготовлену "тривожну валізу", яка має стояти в коридорі. У ній варто тримати речі першої потреби: ліки, які ви постійно приймаєте, документи, дитячі речі, якщо у сім’ї є діти.

"Головне - швидко зібратись і спуститись в укриття. Ліфтом краще не користуватися, обирайте сходову клітку", - наголошує рятувальник.

Додамо, що ці прості, але важливі правила можуть зберегти життя у критичній ситуації. Своєчасна підготовка, чіткий алгоритм дій і спокій допоможуть максимально убезпечити себе та близьких під час повітряної тривоги.

"Ми дуже просимо громадян для збереження їхнього життя і здоров'я користуватися укриттями й не слухати експертів, які надають поради про ванни, дві стіни, кути у квартирі. З того, що ми бачимо, це все ж таки небезпечно. Кожна людина повинна дбати про своє життя та життя своїх близьких", - закликає Стоволос.