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Надо ли перекрывать газ и воду во время тревоги: спасатели объяснили, как действовать

Среда 25 июня 2025 20:07
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Надо ли перекрывать газ и воду во время тревоги: спасатели объяснили, как действовать Надо ли перекрывать газ и воду во время тревоги (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

Украинцы должны придерживаться четкого алгоритма действий во время объявления воздушной тревоги, чтобы обезопасить себя и близких. Простые правила помогают спасти жизнь.

Об этом в блиц-интервью РБК-Украина рассказал начальник управления организации мероприятий гражданской защиты Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве Олег Стоволос.

Надо ли перекрывать газ и воду во время тревоги

"При объявлении воздушной тревоги свет обязательно нужно выключить, а вот газ и воду перекрывать не обязательно. Главное - чтобы они были выключены. Промежуток времени прилета баллистической ракеты очень мал, поэтому не стоит терять время и задерживаться в помещении. Следует быстро пройти в укрытие", - говорит Стоволос.

Он добавляет, что в среднем у киевлян есть 10-15 минут после объявления тревоги в городе, чтобы дойти до укрытия.

Какой алгоритм действий во время объявления тревоги

"В наших реалиях каждый должен четко знать, куда двигаться, когда звучит сигнал тревоги. В этом поможет интерактивная карта в "Дії", где обозначены все официальные укрытия, зарегистрированные местными органами власти. Если рядом с домом есть паркинг или другие подземные помещения, где можно спрятаться - это тоже вариант", - объясняет Стоволос.

Важно также иметь подготовленный "тревожный чемодан", который должен стоять в коридоре. В нем стоит держать вещи первой необходимости: лекарства, которые вы постоянно принимаете, документы, детские вещи, если в семье есть дети.

"Главное - быстро собраться и спуститься в укрытие. Лифтом лучше не пользоваться, выбирайте лестничную клетку", - отмечает спасатель.

Добавим, что эти простые, но важные правила могут сохранить жизнь в критической ситуации. Своевременная подготовка, четкий алгоритм действий и спокойствие помогут максимально обезопасить себя и близких во время воздушной тревоги.

"Мы очень просим граждан для сохранения их жизни и здоровья пользоваться укрытиями и не слушать экспертов, которые дают советы о ваннах, двух стенах, углах в квартире. Из того, что мы видим, это все же опасно. Каждый человек должен заботиться о своей жизни и жизни своих близких", - призывает Стоволос.

Ранее мы писали о том, почему "правило двух стен" больше не работает.

Читайте также о том, что ГСЧС Киева поделился важными советами, как правильно действовать, если оказались под завалами.

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