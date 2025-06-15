Надо ли мыть курицу перед запеканием: ошибка, которую делают почти все

Жареная, запеченная, отварная - курица нравится почти каждому. Однако, прежде чем отправить ее в духовку или на сковородку, большинство из нас делает одну распространенную ошибку, которая, на первый взгляд, кажется логичной и даже гигиеничной.

Надо ли мыть курицу перед запеканием - читайте в материале РБК-Украина.

Почему мытье курицы - это плохая идея?

Основная причина, по которой люди моют сырую курицу, заключается в желании смыть бактерии или загрязнения с поверхности мяса. Однако, к сожалению, этот метод не только не эффективен, но и создает дополнительные риски.

Большинство бактерий, вызывающих пищевые отравления, такие как сальмонелла и кампилобактер, находятся внутри мяса, а не только на его поверхности. Они глубоко укореняются в поры и волокна. Поверхностное мытье проточной водой их не уничтожит.

Зато струи воды из-под крана разбрызгивают капли, содержащие эти бактерии, на раковину, столешницу, посуду, полотенца и другие поверхности на кухне. Этот феномен называется перекрестным загрязнением.

Разлетевшиеся бактерии могут затем попасть на готовые к употреблению продукты (салаты, хлеб) или на посуду, которой вы едите, даже если вы тщательно моете руки после контакта с курицей. Даже микроскопические капли воды, невидимые глазу, могут стать разносчиками опасных микроорганизмов.

Единственный эффективный способ уничтожить бактерии, содержащиеся в курином мясе - это термическая обработка. При правильном запекании, жарке или варке курятины до рекомендованной внутренней температуры (обычно 74°C или 165°F), все опасные бактерии гарантированно погибают. Вода, даже очень горячая, не достигнет такой температуры и не проникнет достаточно глубоко, чтобы уничтожить все патогены.

Что делать вместо мытья?

Итак, если мыть курицу нельзя, как же быть? Вот правильные шаги для безопасного обращения с сырым куриным мясом:

Распаковка

Аккуратно распакуйте курицу непосредственно над раковиной или на чистой, легко моющейся поверхности (например, разделочной доске, которую потом можно будет хорошо вымыть).

Просушивание

Вместо мытья, лучше аккуратно просушите курицу бумажными полотенцами. Это поможет избежать разбрызгивания и обеспечит лучшую золотистую корочку при запекании или жарке. Выбросьте использованные полотенца немедленно.

Немедленная подготовка

Сразу после просушки перекладывайте курицу в посуду для маринования или на противень для запекания.

Тщательное мытье рук

После любого контакта с сырой курицей - даже если вы просто к ней прикоснулись - немедленно и очень тщательно вымойте руки теплой водой с мылом в течение не менее 20 секунд. Это самый важный шаг.

Дезинфекция поверхностей

Все поверхности, которые контактировали с сырым мясом (раковина, столешница, разделочная доска, нож, посуда), необходимо немедленно вымыть горячей водой с мылом, а затем, по возможности, дезинфицировать. Используйте отдельную разделочную доску и ножи для сырого мяса и отдельные для готовых продуктов.

Температурный режим

Готовьте курицу до полной готовности. Проверяйте внутреннюю температуру мяса с помощью кухонного термометра. Сок, выделяющийся при прокалывании самой толстой части мяса, должен быть прозрачным, без розовых примесей.