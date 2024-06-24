Чи треба довідка про несудимість для ТЦК, якщо при оновленні даних "розшук": що кажуть у МВС

Військовозобов'язаному не потрібна довідка про несудимість, якщо під час оновлення військо-облікових даних у нього з'явився статус "у розшуку".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко в ефірі телемарафону.
"У витязі про наявність чи відсутність судимості зазначається, чи особа перебуває в розшуку, проте була неузгодженість із ТЦК, які вважали, що громадянин, у якого не оновлені військові документи - знаходиться в розшуку", - сказав Тимченко.
Він зазначив, що це зовсім два різні види розшуку.
"Ми говоримо про процесуальний розшук. Коли ми надаємо витяг із системи внутрішніх справ, ми говоримо про осіб, які оголошені в розшук. Це процесуальний розшук. У випадку, якщо ми говоримо про ТЦК ситуація інша, це не розшук, це особа, у якої не оновлені військово-облікові документи", - пояснив заступник міністра.
За його словами, громадяни почали масово звертатися для отримання довідки про несудимість через "Дію", тому що ця функція досить популярна.
"Але кількість виросла максимально, а людям ці довідки не потрібні. Ми можемо говорити, що був так званий спам від наших громадян, з яким було складно впоратися. Ми це змогли й зараз цієї проблеми вже майже немає", - додав Тимченко.
Нагадаємо, з 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію.
Згідно з законом, усі військовозобов'язані повинні оновити свої військово-облікові дані протягом 60 днів. Це можна зробити через додаток "Резерв+", у ТЦК або ЦНАПах.
Також зазначимо, що "Резерв+" має QR-код, який позбавляє необхідності носити з собою паперовий військовий квиток.
Нещодавно у Міноборони відповіді на головні запитання про оновлення даних, роботу ТЦК, повістки тощо. Детальніше - у матеріалі РБК-Україна.
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