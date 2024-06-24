Нужна ли справка о несудимости для ТЦК, если при обновлении данных "розыск": что говорят в МВД

Военнообязанному не нужна справка о несудимости, если при обновлении военно-учетных данных у него появился статус "в розыске".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра внутренних дел Украины Леонида Тимченко в эфире телемарафона.
"В вытекании о наличии или отсутствии судимости отмечается, находится ли лицо в розыске, однако была несогласованность с ТЦК, которые считали, что гражданин, у которого не обновлены военные документы - находится в розыске", - сказал Тимченко.
Он отметил, что это совсем два разных вида розыска.
"Мы говорим о процессуальном розыске. Когда мы предоставляем выписку из системы внутренних дел, мы говорим о лицах, объявленных в розыск. Это процессуальный розыск. В случае, если мы говорим о ТЦК ситуация другая, это не розыск, это лицо, у которого не обновлены военно-учетные документы", - объяснил замминистра.
По его словам, граждане начали массово обращаться за получением справки о несудимости через "Дію", потому что эта функция достаточно популярна.
"Но количество выросло максимально, а людям эти справки не нужны. Мы можем говорить, что был так называемый спам от наших граждан, с которым было сложно справиться. Мы это смогли и сейчас этой проблемы уже почти нет", - добавил Тимченко.
Напомним, с 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации \.
По закону все военнообязанные должны обновить свои военно-учетные данные в течение 60 дней. Это можно сделать через приложение "Резерв+", в ТЦК или ЦНАПах.
Также отметим, что "Резерв+" имеет QR-код, который избавляет от необходимости носить с собой бумажный военный билет.
Недавно в Минобороны ответы на главные вопросы об обновлении данных, работе ТЦК, повестках и т.д. Детальнее - в материале РБК-Украина.
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