Нужна ли справка о несудимости для ТЦК, если при обновлении данных "розыск": что говорят в МВД

"В вытекании о наличии или отсутствии судимости отмечается, находится ли лицо в розыске, однако была несогласованность с ТЦК, которые считали, что гражданин, у которого не обновлены военные документы - находится в розыске", - сказал Тимченко.

Он отметил, что это совсем два разных вида розыска.

"Мы говорим о процессуальном розыске. Когда мы предоставляем выписку из системы внутренних дел, мы говорим о лицах, объявленных в розыск. Это процессуальный розыск. В случае, если мы говорим о ТЦК ситуация другая, это не розыск, это лицо, у которого не обновлены военно-учетные документы", - объяснил замминистра.

По его словам, граждане начали массово обращаться за получением справки о несудимости через "Дію", потому что эта функция достаточно популярна.

"Но количество выросло максимально, а людям эти справки не нужны. Мы можем говорить, что был так называемый спам от наших граждан, с которым было сложно справиться. Мы это смогли и сейчас этой проблемы уже почти нет", - добавил Тимченко.