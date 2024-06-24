ua en ru
Пн, 24 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Нужна ли справка о несудимости для ТЦК, если при обновлении данных "розыск": что говорят в МВД

Украина, Понедельник 24 июня 2024 21:40
UA EN RU
Нужна ли справка о несудимости для ТЦК, если при обновлении данных "розыск": что говорят в МВД Фото: приложение "Резерв+" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Военнообязанному не нужна справка о несудимости, если при обновлении военно-учетных данных у него появился статус "в розыске".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра внутренних дел Украины Леонида Тимченко в эфире телемарафона.

"В вытекании о наличии или отсутствии судимости отмечается, находится ли лицо в розыске, однако была несогласованность с ТЦК, которые считали, что гражданин, у которого не обновлены военные документы - находится в розыске", - сказал Тимченко.

Он отметил, что это совсем два разных вида розыска.

"Мы говорим о процессуальном розыске. Когда мы предоставляем выписку из системы внутренних дел, мы говорим о лицах, объявленных в розыск. Это процессуальный розыск. В случае, если мы говорим о ТЦК ситуация другая, это не розыск, это лицо, у которого не обновлены военно-учетные документы", - объяснил замминистра.

По его словам, граждане начали массово обращаться за получением справки о несудимости через "Дію", потому что эта функция достаточно популярна.

"Но количество выросло максимально, а людям эти справки не нужны. Мы можем говорить, что был так называемый спам от наших граждан, с которым было сложно справиться. Мы это смогли и сейчас этой проблемы уже почти нет", - добавил Тимченко.

Обновление военно-учетных данных

Напомним, с 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации \.

По закону все военнообязанные должны обновить свои военно-учетные данные в течение 60 дней. Это можно сделать через приложение "Резерв+", в ТЦК или ЦНАПах.

Также отметим, что "Резерв+" имеет QR-код, который избавляет от необходимости носить с собой бумажный военный билет.

Недавно в Минобороны ответы на главные вопросы об обновлении данных, работе ТЦК, повестках и т.д. Детальнее - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел Украины Мобилизация в Украине
NEWS
1500 км для дронов - не проблема. Украина поразила более 30 НПЗ и нефтебаз в России, - Зеленский
1500 км для дронов - не проблема. Украина поразила более 30 НПЗ и нефтебаз в России, - Зеленский
DAILY
Танго Милея. Почему Аргентина наращивает поддержку Украины
Роман КотЖурналист РБК-Украина Танго Милея. Почему Аргентина наращивает поддержку Украины