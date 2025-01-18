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Чи треба дитині податковий номер для запису до лікаря: відповідь НСЗУ

Україна, Субота 18 січня 2025 16:19
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Чи треба дитині податковий номер для запису до лікаря: відповідь НСЗУ Фото: НСЗУ нагадало, що треба для заключення декларації з лікарем для дитини (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Дітям в Україні необхідно укладати декларацію з лікарем для отримання медичних послуг. Це можна зробити легко, використовуючи свідоцтво про народження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національної служби здоров'я України в Telegram.

"Дітям до 14 років не потрібно обов'язково отримувати Реєстраційний номер облікової картки платника податків для проходження верифікації", - наголосили в НСЗУ.

За їх словами, дітям до 14 років не потрібно обов'язково отримувати РНОКПП спеціально для проходження верифікації даних в Центральній базі даних Електронної системи охорони здоров’я з Державним реєстром фізичних осіб-платників податків.

Натомість для підписання декларації їм достатньо мати Свідоцтво про народження.

"Надалі верифікація записів про дітей буде відбуватися саме по Свідоцтву про народження", - пояснити в службі.

Верифікації підлягають виключно:

  • прізвище, ім'я та по батькові;
  • дата народження;
  • реєстраційний номер облікової картки платника, за наявності;
  • серія і номер документа, що посвідчує особу (наприклад, свідоцтво про народження, паспорт тощо, для пацієнтів, які відмовилися від РНОКПП).

"Пацієнту зі статусом “Неуспішна верифікація” не може бути заблоковано доступ до медичної допомоги", - наголосили в НСЗУ.

Нагадаємо, що в Україні змінили правила медогляду дітей. Детальніше про зміни можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Ми також писали, що входить до пакета медичної допомоги сімейного лікаря.

Також РБК-Україна повідомляло про те, як обрати, де знайти та чи можна замінити сімейного лікаря.

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