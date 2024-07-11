ua en ru
Чт, 11 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чи точаться бої у Нью-Йорку: що кажуть у ЗСУ

Донбас, Четвер 11 липня 2024 14:50
UA EN RU
Чи точаться бої у Нью-Йорку: що кажуть у ЗСУ Фото: чи йдуть бої у самому Нью-Йорку Донецької області 11 липня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В Силах оборони не підтверджують і не спростовують бої в самому селище Нью-Йорк Донецької області. При цьому росіяни не полишають спроб захопити його.

Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Я не буду ні спростовувати, ні підтверджувати інформацію міжнародних і неміжнародних експертів, аналітиків. Я скажу, що Сили оборони ведуть бої й за цей населений пункт", - йдеться у повідомленні.

За його словами, окупанти не припиняють спроб захопити місто і проводить як активні штурмові дії, так і обстрілює і цей населений пункт з різних видів озброєння, а також з авіації.

Що відомо про ситуацію в районі Нью-Йорка

Селище Нью-Йорк знаходиться на Торецькому напрямку і розташоване за 5 км від тимчасово окупованої з 2014 року міста Горлівка. На цьому напрямку росіяни за останню добу атакували 24 рази, здійснивши 200 обстрілів.

За даними карти Deep State на 10 липня ворог продовжує тиск у бік центру Нью-Йорка, також фіксувалось просування біля Юр'ївки. Просування РФ у Нью-Йорку аналітики фіксували і 5 липня.

Чи точаться бої у Нью-Йорку: що кажуть у ЗСУ

Ситуація в районі Нью-Йорка Донецької області (deepstatemap.live)

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область Нью-Йорк Війна в Україні
NEWS
У чому унікальність нинішньої спеки та коли стане прохолодніше: пояснення Укргідрометцентру
У чому унікальність нинішньої спеки та коли стане прохолодніше: пояснення Укргідрометцентру
DAILY
Економіст Юрій Городніченко: У нас немає часу чекати, поки російська економіка завалиться
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Економіст Юрій Городніченко: У нас немає часу чекати, поки російська економіка завалиться