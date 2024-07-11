Идут ли бои в Нью-Йорке: что говорят в ВСУ

В Силах обороны не подтверждают и не опровергают бои в самом поселке Нью-Йорк Донецкой области. При этом россияне не оставляют попыток захватить его.

Об этом заявил спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Я не буду ни опровергать, ни подтверждать информацию международных и немеждународных экспертов, аналитиков. Я скажу, что Силы обороны ведут бои и за этот населенный пункт", - говорится в сообщении.

По его словам, оккупанты не прекращают попыток захватить город и проводит как активные штурмовые действия, так и обстреливает и этот населенный пункт из разных видов вооружения, а также из авиации.

Что известно о ситуации в район Нью-Йорка

Поселок Нью-Йорк находится на Торецком направлении и расположен в 5 км от временно оккупированной с 2014 года города Горловка. На этом направлении россияне за последние сутки атаковали 24 раза, совершив 200 обстрелов.

По данным карты Deep State на 10 июля враг продолжает давление в сторону центра Нью-Йорка, также фиксировалось продвижение возле Юрьевки. Продвижение РФ в Нью-Йорке аналитики фиксировали и 5 июля.

Ситуация в районе Нью-Йорка Донецкой области (deepstatemap.live)