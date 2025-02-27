Чи свідчать відео поїздів з рідкісною технікою про дефіцит в РФ: пояснення Defense Express

У соцмережах нерідко з’являються відео ешелонів із рідкісною технікою, яка або рідко зустрічалася в боях проти ЗСУ, або взагалі не була помічена на фронті. На цьому тлі аналітики роблять висновки про значне виснаження російських окупаційних сил у бойових діях.

Як пише видання, загальна тенденція виглядає саме про те, що російська армія виснажена. Однак у будь-якому випадку українським військовим необхідно бути обачними.

На оприлюдненому відео зафіксовано російський ешелон із рідкісною технікою – машинами управління вогнем 1В119 "Реостат" на базі БТР-Д та самохідними ПТРК 9П148 "Конкурс" на базі БРДМ-2. Ймовірно, росіяни розконсервували ці машини для використання як донори запчастин або транспорту для штурмових груп, проте це не виключає інших можливих сценаріїв.

Дані з відкритих джерел свідчать що використання тих же БРДМ-2 для підтримки російських "штурмовиків" на полі бою не фіксується, хоча й були повідомлення про розконсервацію таких машин. А ось застосування росіянами самохідних ПТРК 9П148 "Конкурс" було зафіксовано як мінімум під час боїв за Вугледар у 2023 році.

Варто також зауважити, що 1В119 "Реостат" для армії РФ є вкрай рідкісною. В спадок російській армії перейшло до 60 таких машин, а на 2021 рік наявність 1В119 "Реостат" була зафіксована лише в 7-ій десантно-штурмовій та 76-ій повітряно-десантній дивізіях.

Якщо виходити із даних The Military Balance 2024, то на початок минулого року десантні війська РФ мали в своєму розпорядженні 550 одиниць БТР-Д, 180 САУ 2С9 "Нона-С" в строю та ще 350 аналогічних САУ на зберіганні. З цього випливає, що в теорії росіяни й так мають достатньо БТР-Д для "канібалізму" в разі необхідності, а от додаткові машини для управління вогнем САУ "Нона-С" можуть бути якраз актуальними.

"Ну і врешті, не варто скидати з рахунків й такий варіант - росіяни можуть знімати з консервації рідкісну техніку не тільки для боїв проти ЗСУ, але й також для оснащення не задіяних у боях військ, що перебувають на території самої РФ", - пише Defense Express.