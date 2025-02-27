Свидетельствуют ли видео поездов с редкой техникой о дефиците в РФ: объяснение Defense Express

В соцсетях нередко появляются видео эшелонов с редкой техникой, которая либо редко встречалась в боях против ВСУ, либо вообще не была замечена на фронте. На этом фоне аналитики делают выводы о значительном истощении российских оккупационных сил в боевых действиях.

Как пишет издание, общая тенденция выглядит именно о том, что российская армия истощена. Однако в любом случае украинским военным необходимо быть осмотрительными.

На обнародованном видео зафиксирован российский эшелон с редкой техникой - машинами управления огнем 1В119 "Реостат" на базе БТР-Д и самоходными ПТРК 9П148 "Конкурс" на базе БРДМ-2. Вероятно, россияне расконсервировали эти машины для использования в качестве доноров запчастей или транспорта для штурмовых групп, однако это не исключает других возможных сценариев.

Данные из открытых источников свидетельствуют что использование тех же БРДМ-2 для поддержки российских "штурмовиков" на поле боя не фиксируется, хотя и были сообщения о расконсервации таких машин. А вот применение россиянами самоходных ПТРК 9П148 "Конкурс" было зафиксировано как минимум во время боев за Угледар в 2023 году.

Стоит также заметить, что 1В119 "Реостат" для армии РФ является крайне редкой. В наследство российской армии перешло до 60 таких машин, а на 2021 год наличие 1В119 "Реостат" было зафиксировано только в 7-й десантно-штурмовой и 76-й воздушно-десантной дивизиях.

Если исходить из данных The Military Balance 2024, то на начало прошлого года десантные войска РФ располагали 550 единиц БТР-Д, 180 САУ 2С9 "Нона-С" в строю и еще 350 аналогичных САУ на хранении. Из этого следует, что в теории россияне и так имеют достаточно БТР-Д для "каннибализма" в случае необходимости, а вот дополнительные машины для управления огнем САУ "Нона-С" могут быть как раз актуальными.

"Ну и наконец, не стоит сбрасывать со счетов и такой вариант - россияне могут снимать с консервации редкую технику не только для боев против ВСУ, но и также для оснащения не задействованных в боях войск, находящихся на территории самой РФ", - пишет Defense Express.