Чи стягнули росіяни сотні танків для наступу на Куп'янськ: що кажуть у ЗСУ

"Насправді цей ресурс зберігається там досить давно. Про цю кількість я ще казав на початку осені 2023 року. Загальна кількість на Лимано-Куп'янському напрямку на той момент складала 110 тисяч окупантів", - сказав Євлаш.

За його словами, якщо взяти лише ділянку Куп'янського напрямку, то йдеться про 42 тисячі російських військових.

"Варто розуміти, що не всі 42 тисячі беруть участь безпосередньо у бойових діях. Це і підрозділи обслуговування, це рембати, це зв'язківці, кухарі, логісти, інженери. Тобто це велика кількість людей, яка загалом присутня на цьому напрямку. Якщо грубо так сказати, то десь приблизно третина - це саме бойовий чисельний склад, який бере участь на першій лінії оборони", - пояснив представник ЗСУ.

Крім того, як розповів Євлаш, на цьому напрямку є і різного типу озброєння: 500 танків, понад 650 бойових броньованих машин, 430 артилерійських систем та ще понад 150 РСЗВ. Однак, за його словами, не все озброєння ворога знаходяться у належному стані.

"Окрім того, що наші хлопці використовують озброєння, яке максимально потужно дозволяє завдавати противнику вогневого ураження. Так, звичайно, що цю кількість не можна недооцінювати. Воно звичайно що є, їде і стріляє. Але варто пам'ятати, що правильне використання, застосування військ, тактики, технологій, інновацій, в тому числі БПЛА та завдяки мужності та героїзму наших захисників вдається стримувати цю велику армаду противника протягом дуже великого проміжку часу", - зазначив Євлаш.

Що передувало

На початку лютого у Forbes з'явилася інформація, що Росія нібито стягує до Куп'янська 500 танків, до 600 одиниць бойових машин, сотні гаубиць і 40 тисяч війська. Видання заявляло, що захоплення Куп'янська - це основна ціль росіян.

"Шматочок Харкова був би подарунком Путіну на день виборів від російської армії в Україні", - писав Forbes.

Водночас видання заявляло, що кількість українських військ на вказаній частині фронту близько 20 тисяч військових і сотні танків, бойових машин і гаубиць.

Як пізніше пояснив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, російська армія на вказаному напрямку наступає із лютого 2022 року. До цього часу окупанти не полишали намірів знову відвоювати визволені території, адже для них це логістично важливий напрям.

"Тому щодня ворог не припиняє завдавати ударів: КАБи, ФАБи, артилерія, РСЗВ, дрони - РФ застосовує на Куп’янщині весь арсенал зброї", - розповів він.

Синєгубов зауважив, що вже понад пів року на всіх ділянках фронту точаться важкі бої, а росіяни ведуть штурмові дії високої інтенсивності.