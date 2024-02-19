Стянули ли россияне сотни танков для наступления на Купянск: что говорят в ВСУ

"На самом деле этот ресурс хранится там достаточно давно. Об этом количестве я еще говорил в начале осени 2023 года. Общее количество на Лимано-Купянском направлении на тот момент составляло 110 тысяч оккупантов", - сказал Евлаш.

По его словам, если взять только участок Купянского направления, то речь идет о 42 тысячах российских военных.

"Следует понимать, что не все 42 тысячи участвуют непосредственно в боевых действиях. Это и подразделения обслуживания, это рембаты, это связисты, повара, логисты, инженеры. То есть это большое количество людей, в целом присутствующих на этом направлении. Если грубо так сказать, то примерно треть - это именно боевой численный состав, который участвует на первой линии обороны", - пояснил представитель ВСУ.

Кроме того, как рассказал Евлаш, на этом направлении есть и разного типа вооружения: 500 танков, более 650 боевых бронированных машин, 430 артиллерийских систем и более 150 РСЗО. Однако, по его словам, не все вооружения врага находятся в надлежащем состоянии.

"Кроме того, что наши ребята используют вооружение, которое максимально мощно позволяет наносить противнику огневого поражения. Да, конечно, это количество нельзя недооценивать. Оно конечно что есть, едет и стреляет. Но стоит помнить, что правильное использование, применение войск, тактики, технологий, инноваций, в том числе БПЛА и благодаря мужеству и героизму наших защитников удается сдерживать эту великую армаду противника в течение очень большого промежутка времени", - отметил Евлаш.

Что предшествовало

В начале февраля у Forbes появилась информация, что Россия якобы стягивает в Купянск 500 танков, до 600 единиц боевых машин, сотни гаубиц и 40 тысяч войск. Издание заявляло, что захват Купянска - это основная цель россиян.

"Кусочек Харькова был бы подарком Путину на день выборов от российской армии в Украине", - писал Forbes.

В то же время, издание заявляло, что количество украинских войск на указанной части фронта около 20 тысяч военных и сотни танков, боевых машин и гаубиц.

Как позже пояснил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, российская армия на указанном направлении наступает с февраля 2022 года. До этого времени оккупанты не оставляли намерений снова отвоевать освобожденные территории, ведь для них это логистически важное направление.

"Поэтому каждый день враг не прекращает наносить удары: КАБ, ФАБ, артиллерия, РСЗО, дроны - РФ применяет на Купянском направлении весь арсенал оружия", - рассказал он.

Синегубов отметил, что уже более полугода на всех участках фронта ведутся тяжелые бои, а россияне ведут штурмовые действия высокой интенсивности.