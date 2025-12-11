ua en ru
Чи ставили США дедлайн для України щодо мирної угоди: відповідь Зеленського

Київ, Четвер 11 грудня 2025 18:15
Чи ставили США дедлайн для України щодо мирної угоди: відповідь Зеленського Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Мілан Лєліч

США не ставили перед Україною ультимативні дедлайни щодо укладення мирної угоди.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив на зустрічі з журналістами, передає кореспондент РБК-Україна.

"Якихось конкретних ультимативних рамок дат не було. Те, що всі хочуть закінчити якомога швидше - це факт. США хочуть якнайшвидше закінчити - ми це чуємо від них", - сказав глава української держави.

Він також припустив, що США дійсно хочуть до Різдва мати повне розуміння, на якому етапі перебуває мирна угода.

Як звернув увагу Зеленський, Україна хоче домогтися миру якомога раніше, але насамперед важливий результат.

Чутки про дедлайн від США

Нагадаємо, раніше Financial Times із посиланням на джерела писало про те, що спецпредставник президента США Стів Віткофф і зять американського лідера Джаред Кушнер під час переговорів із Зеленським попередили, що чекають від нього відповіді на мирні ініціативи Вашингтона протягом "кількох днів".

Ще один співрозмовник видання запевняв, що Трамп сподівався, що мирну угоду між Україною і Росією вдасться укласти до Різдва.

Того ж дня джерело у владі розповіло в коментарі РБК-Україна, що США дійсно поспішають з укладенням угоди, але жодних дедлайнів Вашингтон не ставив - конкретних вимог щодо дати не було.

Варто зауважити, що Україна і США поки що не повністю узгодили свої позиції з питання мирного плану. Зокрема, думки розходяться в питанні Донбасу. США вважають, що Україна повинна погодитися віддати Росії Донецьку і Луганську області.

