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Чи став COVID сезонним, як грип: відповідь головного санлікаря

Україна, Субота 23 березня 2024 09:30
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Чи став COVID сезонним, як грип: відповідь головного санлікаря Фото: головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Катерина Гончарова, Наталія Гурковська

Коронавірус в Україні набув сезонного характеру, як і грип. При цьому епідеміологи зазвичай фіксують дві хвилі захворюваності COVID-19 в країні за рік.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів лікар-епідеміолог, спеціаліст в галузі громадського здоров'я і головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

"Маємо констатувати, що це вже абсолютно рутинне захворювання. Як висловлюються представники Всесвітньої організації охорони здоров'я, це стало постійною загрозою і постійною проблемою системи охорони здоров'я. Так, "ковід" зараз має ознаки сезонності, як грип", - розповів він.

Як зазначив санлікар, коронавірус зараз чітко потрапляє в основні сезонні піке: починається більше випадків восени, з вересня і жовтня по листопад-грудень.

"Захворюваність триває у січні, лютому, березні та частково квітні. Також це час, коли збільшується захворюваність на грип. Починаючи від травня, ми будемо спостерігати другу невелику хвилю. Вона завжди менша, ніж перша. Зараз бачимо що "ковід" в середньому становить 1% від загальної кількості всі гострих респіраторних вірусних інфекцій по захворюваності станом на перший тиждень березня", - додав Кузін.

Коронавірус в Україні

Раніше міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко в ефірі телемарафону розповідав, що за даними на кінець січня 2024 року в Україні зафіксували 17 штамів коронавірусу, у тому числі і новий штам - "Дженні".

Нагадаємо, в кінці грудня 2023 року рівень захворюваності на COVID-19 виріс на 52% у порівнянні з попереднім 28-денним періодом. Після цього ВООЗ закликала продовжувати дотримуватися маскового режиму та соціальної дистанції для уникнення зараження на COVID-19. Зокрема, у КМДА порекомендували киянам повернутись до носіння масок.

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