Чи став COVID сезонним, як грип: відповідь головного санлікаря

Коронавірус в Україні набув сезонного характеру, як і грип. При цьому епідеміологи зазвичай фіксують дві хвилі захворюваності COVID-19 в країні за рік.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів лікар-епідеміолог, спеціаліст в галузі громадського здоров'я і головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

"Маємо констатувати, що це вже абсолютно рутинне захворювання. Як висловлюються представники Всесвітньої організації охорони здоров'я, це стало постійною загрозою і постійною проблемою системи охорони здоров'я. Так, "ковід" зараз має ознаки сезонності, як грип", - розповів він.

Як зазначив санлікар, коронавірус зараз чітко потрапляє в основні сезонні піке: починається більше випадків восени, з вересня і жовтня по листопад-грудень.

"Захворюваність триває у січні, лютому, березні та частково квітні. Також це час, коли збільшується захворюваність на грип. Починаючи від травня, ми будемо спостерігати другу невелику хвилю. Вона завжди менша, ніж перша. Зараз бачимо що "ковід" в середньому становить 1% від загальної кількості всі гострих респіраторних вірусних інфекцій по захворюваності станом на перший тиждень березня", - додав Кузін.