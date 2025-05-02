Чи стане угода з США проблемою для вступу України в ЄС: у Брюсселі дали відповідь

"Ми вітаємо досягнуту вчора угоду, яка враховує процес вступу України до ЄС та законодавство ЄС, що, безумовно, має фундаментальне значення. Це те, що ми, звичайно, обговорювали з нашими українськими колегами, і ми знаємо, що вони також були зацікавлені в тому, щоб ця угода не стала на заваді можливому майбутньому членству", - сказала Пінью.

За її словами, Єврокомісія перебуває в тісному контакті з Україною щодо частин угоди з США, які можуть стосуватися майбутнього вступу України до ЄС.

Речниця Єврокомісії з питань конкуренції Леа Зубер також наголосила, що, за оцінкою ЄС, угода з Україною та США "не є ексклюзивною, тому не матиме впливу на меморандум про взаєморозуміння, підписаний у 2021 році".

"Україна може продовжувати взаємодіяти з ЄС у цій сфері, і ми будемо раді продовжити нашу співпрацю з цього питання",- заявила речниця.