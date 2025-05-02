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Станет ли сделка с США проблемой для вступления Украины в ЕС: в Брюсселе дали ответ

Фото: спикер Еврокомиссии Паула Пиньо (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Соглашение Украины и США о недрах не повлияет на евроинтеграцию. Украина и Европейский Союз продолжат сотрудничество.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Европейской комиссии Паолу Пиньо, которую цитирует Corriere della Sera.

"Мы приветствуем достигнутое вчера соглашение, которое учитывает процесс вступления Украины в ЕС и законодательство ЕС, что, безусловно, имеет фундаментальное значение. Это то, что мы, конечно, обсуждали с нашими украинскими коллегами, и мы знаем, что они также были заинтересованы в том, чтобы это соглашение не стало помехой возможному будущему членству", - сказала Пинью.

По ее словам, Еврокомиссия находится в тесном контакте с Украиной насчет частей соглашения с США, которые могут касаться будущего вступления Украины в ЕС.

Спикер Еврокомиссии по вопросам конкуренции Леа Зубер также отметила, что, по оценке ЕС, соглашение с Украиной и США "не является эксклюзивным, поэтому не будет иметь влияния на меморандум о взаимопонимании, подписанный в 2021 году".

"Украина может продолжать взаимодействовать с ЕС в этой сфере, и мы будем рады продолжить наше сотрудничество по этому вопросу",- заявила спикер.

Соглашение Украины и США о недрах

Напомним, что в ночь на 1 мая Украина и США подписали соглашение о недрах. Оно предусматривает экономическое партнерство между странами. В рамках соглашения США получат доступ к украинским природным ресурсам, а прибыль будет направляться в совместный Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления.

Согласно тексту документа, соглашение об ископаемых охватывает 57 видов минералов. Соглашение будет действительно, пока обе стороны не решит прекратить сотрудничество.

Соглашение с США требует ратификации в Верховной Раде. По данным источников РБК-Украина, парламент планирует ратифицировать документ на следующей неделе - 8 мая.

Подробнее о соглашении Украины и США и почему оно важно - узнайте в материале РБК-Украина.

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