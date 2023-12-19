Чи стане рекрутинг до ЗСУ альтернативою мобілізації: роз'яснення Міноборони

"Загалом є неправильне розуміння того, що таке мобілізація й рекрутинг, люди змішують це до купи або думають, що рекрутинг має бути замість мобілізації", - сказав Павлюк.

За його словами, рекрутинг - це спосіб, що має покращити сервіс для українців, які хочуть доєднатися до ЗСУ добровільно. Водночас рекрутинг не означає повну відмову від мобілізації.

"Це не так, що ми запровадимо рекрутинг, а значить тепер підуть воювати тільки ті, хто хочуть. Важливо розуміти, що захищати країну - це обов'язок кожного громадянина. І рекрутинг не створений для того, щоб хтось не пішов у військо, він створений для того, аби ті, хто хоче воювати, змогли обрати вигідні для себе умови та спеціальності", - пояснив речник.

Він також розповів, що оцінювати результати рекрутингу можна буде приблизно через два місяці.

Водночас Павлюк додав, що вже на першому етапі запровадження системи рекрутингу є заявки й відгуки від українців.

"Для того, щоб нормально оцінити, треба дивитися, скільки умовно з тих людей, які зацікавилися цим, реально дійдуть до ВЛК. Скільки з них потім виявляться придатними до служби й опиняться у війську", - зазначив речник Міноборони.

Рекрутинг до ЗСУ

Нагадаємо, раніше Міноборони запустило програму рекрутингу до Збройних сил України. Вона передбачає, що кожен охочий українець може обрати той підрозділ та вакансію, де хоче служити. Загалом процес схожий із працевлаштуванням.

Втім, очільник ГУР Мо Кирило Буданов заявив, що Україні потрібна мобілізація, оскільки жоден рекрутинг не зможе перекрити необхідну кількість особового складу та чисельність Сил оборони, щоб відбити повномасштабну агресію РФ.

Варто зауважити, що українська влада вже анонсувала великий законопроєкт про мобілізацію, який може бути ухвалений до кінця року.

Детальніше про те, який закон готує Рада для українців - читайте в матеріалі РБК-Україна.