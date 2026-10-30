Чи стане Ізраїль посередником у переговорах між Україною та РФ: відповідь посольства

"Ізраїль завжди готовий у міру своїх можливостей допомагати в будь-яких мирних переговорах, бо ми цінуємо мир і ставимо цінність життя понад усе. Але, гадаю, цього залучення, імовірно, не бажає й не просить жодна зі сторін. Це схоже на ситуацію, коли забагато кухарів на одній кухні", - сказала вона.

Цур зазначила, що є інші країни, які допомагають і хочуть припинити насильство й зупинити війну, а також якнайкращого як для України, так і для РФ.

"Але можна дійти до ситуації, коли залучень і пропозицій вже забагато, і все тільки заплутується. Тож, гадаю, краще дати можливість процесу, що вже триває, дійти до кінця", - заявила заступниця посла.

Вона підкреслила, що є процес, який очолюють США, і додала, що Ізраїль "дуже хотів би побачити, що вони дійдуть до якогось результату".