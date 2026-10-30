RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Олешки Графики отключения света Война в Украине

Станет ли Израиль посредником в переговорах между Украиной и РФ: ответ посольства

13:32 30.10.2026 Пт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко aimg Милан Лелич
Фото: заместитель посла Израиля в Украине Мила Цур (прессслужба посольства)

Израиль готов стать посредником в возможных переговорах между Украиной и РФ, однако ни одна из сторон этого не просит.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала заместитель посла Израиля в Украине Мила Цур.

"Израиль всегда готов по мере своих возможностей помогать в любых мирных переговорах, потому что мы ценим мир и ставим ценность жизни превыше всего. Но, думаю, этого привлечения, вероятно, не желает и не просит ни одна из сторон. Это похоже на ситуацию, когда много поваров на одной кухне", - сказала она.

Цур отметила, что есть другие страны, которые помогают и хотят прекратить насилие и остановить войну, а также лучшего как для Украины, так и для РФ.

"Но можно дойти до ситуации, когда привлечений и предложений уже многовато, и все только запутывается. Поэтому, думаю, лучше дать возможность продолжающемуся процессу дойти до конца", - заявила заместитель посла.

Она подчеркнула, что есть процесс, возглавляемый США, и добавила, что Израиль "очень хотел бы увидеть, что они дойдут до какого-то результата".

Напомним, в марте 2022 года тогдашний премьер Израиля Нафтали Беннет побеседовал с президентом Владимиром Зеленским.

Перед этим Беннет без объявления посетил Москву, чтобы обсудить кризис с российским диктатором. Израиль предложил посредничество в урегулировании ситуации.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияУкраинаИзраильМирные переговорыВойна в Украине