Чи спроможна РФ запускати по Україні 1000 "Шахедів" на добу: відповідь Зеленського

"Вони готуються до виробництва, щоб була спроможність виробляти 300-350 дронів на добу. Це їх реальна ситуація. Вони отримали завдання мати 500 на добу. Я не вважаю, що в них це є. Тому я не сприймаю цифру в 1000, хоча ми повинні зрозуміти, що можна кілька днів накопичувати, і потім буде і така доба. Не можна сказати, що такого не буде", - сказав він.

Президент навів приклад, як нещодавно Сили оборони завдали "цікавий удар по них".

"Одночасно ми вдарили 400 маленькими дронами. Було знищено понад 40 одиниць техніки одночасно. І ми зробили такий крок. Він був застосований виключно військовими, виключно на полі бою. Це була спроба такої операції. І ми продемонструємо їм в рази більше, ніж ця операція. Ми це зробимо, нам це вдалося", - пояснив Зеленський.

Тому, за його словами, окупанти і фокусуються на великій кількості дронів.

"Ми бачимо, аналізуємо, що відбувається. У нас сьогодні літаки збивають дрони. Ми розуміємо, яку кількість "Міражі", F-16 спроможні збити за один виліт і скільки ми можемо їх одночасно використовувати в повітрі. Також ми просуваємося в напрямі перехоплювачів "дрон-дрон". Ми їх вже використовуємо. Питання вже - коли ми зможемо розширити. Тобто ми вийшли на технологію перехоплювачів. Це була проблема з "Шахедами", які вони запускали на такій висоті, що мобільні вогневі групи не можуть збивати. Ми знайшли цю відповідь в дронах-перехоплювачах", - продовжив він.

Крім того, на думку президента, Україні треба також мати тисячу дронів.

"Доречі, далекобійних дронів, які складні, - ми можемо застосовувати 100 на добу. Це говорить про те, що "рускіє" почнуть відчувати все це, якщо партнери нам допоможуть. І буде у нас так само, як у "рускіх", 300-500 на добу, - ми дуже близькі до цього. Тобто питання вже не у виробничих спроможностях. Головне, що у нас це вийшло. Питання фінансове", - констатував Зеленський.