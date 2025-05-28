Способна ли РФ запускать по Украине 1000 "Шахедов" в сутки: ответ Зеленского

"Они готовятся к производству, чтобы была способность производить 300-350 дронов в сутки. Это их реальная ситуация. Они получили задание иметь 500 в сутки. Я не считаю, что у них это есть. Поэтому я не воспринимаю цифру в 1000, хотя мы должны понять, что можно несколько дней накапливать, и потом будут и такие сутки. Нельзя сказать, что такого не будет", - сказал он.

Президент привел пример, как недавно Силы обороны нанесли "интересный удар по ним".

"Одновременно мы ударили 400 маленькими дронами. Было уничтожено более 40 единиц техники одновременно. И мы сделали такой шаг. Он был применен исключительно военными, исключительно на поле боя. Это была попытка такой операции. И мы продемонстрируем им в разы больше, чем эта операция. Мы это сделаем, нам это удалось", - пояснил Зеленский.

Поэтому, по его словам, оккупанты и фокусируются на большом количестве дронов.

"Мы видим, анализируем, что происходит. У нас сегодня самолеты сбивают дроны. Мы понимаем, какое количество "Миражи", F-16 способны сбить за один вылет и сколько мы можем их одновременно использовать в воздухе. Также мы продвигаемся в направлении перехватчиков "дрон-дрон". Мы их уже используем. Вопрос уже - когда мы сможем расширить. То есть мы вышли на технологию перехватчиков. Это была проблема с "Шахедами", которые они запускали на такой высоте, что мобильные огневые группы не могут сбивать. Мы нашли этот ответ в дронах-перехватчиках", - продолжил он.

Кроме того, по мнению президента, Украине надо также иметь тысячу дронов.

"Кстати, дальнобойных дронов, которые сложные, - мы можем применять 100 в сутки. Это говорит о том, что "русские" начнут чувствовать все это, если партнеры нам помогут. И будет у нас так же, как у "русских", 300-500 в сутки, - мы очень близки к этому. То есть вопрос уже не в производственных возможностях. Главное, что у нас это получилось. Вопрос финансовый", - констатировал Зеленский.