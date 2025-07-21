Чи справді в Україні з’являться мобільні ТЦК? У Раді пояснили, чи це можливо

Мобільні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) мають повне право на існування з точки зору чинного законодавства.

За його словами, закон не зобов’язує ТЦК перебувати лише в стаціонарних будівлях.

"З точки зору нормативно-правового забезпечення, законодавчого забезпечення я проблем не бачу. Тому що в законі не передбачено, що ТЦК і СП мають перебувати в чітко визначених місцях", - заявив Веніславський.

Він також наголосив, що останні масовані обстріли ТЦК з боку Росії мають ознаки гібридної війни.

РФ намагається посіяти страх серед українців, щоб ті вважали перебування в таких установах небезпечним.

За словами Веніславського, після ухвалення в 2023 році нового закону про посилення мобілізації, ТЦК можуть працювати і в цифровому режимі.

Це відкриває шлях до запровадження мобільних центрів, що можуть діяти на підставі підзаконних актів, ухвалених урядом або командуванням ЗСУ.

"Сучасні технології дозволяють забезпечити і комп'ютерним зв'язком, і доступом до баз. Тому я в цьому проблем не бачу", - додав нардеп.

Водночас він наголосив, що рішення про використання таких центрів ухвалює не Верховна Рада, а військове командування.